L’ONDA transformé en société anonyme chargée du développement des aéroports: les explications du porte-parole du gouvernement

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 12 novembre sous la présidence de Fatima Ezzahra El Mansouri, a adopté le projet de loi n° 06.25 relatif à la transformation de l’Office national des aéroports (ONDA) en société anonyme, sous la dénomination «Aéroports du Maroc». Le texte permettrait à la future société de confier l’exploitation de certains aéroports à ses filiales, tout en maintenant le domaine public aéroportuaire dans le patrimoine de l’État.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la loi-cadre n° 50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics. Il tient également compte des dispositions de la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE).

Selon le porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih, le changement de statut doit donner à l’opérateur davantage de souplesse dans sa gestion et faciliter la mobilisation des financements nécessaires à la modernisation des infrastructures. Le gouvernement entend aussi renforcer la transparence et la reddition des comptes, et aligner la gestion des aéroports sur les standards internationaux en matière de sécurité et de performance opérationnelle.

La réforme accompagne la montée en puissance du transport aérien, stratégique pour le tourisme. En 2025, les aéroports marocains ont accueilli 36,3 millions de passagers, selon l’ONDA. À l’horizon 2030, le programme d’extension et de modernisation vise à porter leur capacité d’accueil annuelle à 80 millions de passagers.

Aéroports du Maroc pourrait accorder à ses filiales des concessions de gestion et d’exploitation de certains aéroports, dans le cadre de conventions spécifiques. Le texte prévoit aussi la possibilité de créer une filiale chargée de gérer les titres de participation détenus dans les sociétés aéroportuaires.

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Les biens immobiliers relevant du domaine public aéroportuaire ne seraient ni apportés au capital de la société ni intégrés à son patrimoine. Ils resteraient la propriété de l’État et conserveraient leur caractère inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Une convention entre la société et l’Administration de la défense nationale fixerait les modalités d’utilisation de ce domaine.

La création de nouveaux aéroports et les autres missions régaliennes resteraient, a précisé Samir Belfkih, du ressort du ministère du Transport et de la Logistique et de la Direction générale de l’aviation civile.