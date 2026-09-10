Aéroports du Maroc: l’ONDA déploie une nouvelle tenue pour ses équipes d’accueil

Les équipes d’accueil et d’accompagnement de l’ONDA arborent leur nouvelle tenue aux couleurs d’«Airports of Morocco».

L’Office national des aéroports (ONDA) dote ses équipes d’accueil et d’assistance aux passagers d’une nouvelle tenue aux couleurs de sa marque «Airports of Morocco».

Cette évolution accompagne une refonte plus large de l’accueil dans les aéroports, engagée dans le cadre de la stratégie «Aéroport 2030». Le dispositif porte à la fois sur les effectifs, l’encadrement et les procédures opérationnelles. Les équipes bénéficient notamment d’une présence renforcée sur le terrain lors des pics d’affluence et de formations axées sur la relation client et les nouveaux usages.

Les équipes d’accueil et d’accompagnement de l’ONDA arborent leur nouvelle tenue aux couleurs d’«Airports of Morocco»

Facilement identifiables grâce à leur nouvelle tenue, les agents ont pour mission d’informer, d’orienter et d’accompagner les voyageurs tout au long de leur parcours, du parvis de l’aéroport jusqu’à l’embarquement.

Cette nouvelle organisation a connu un premier test grandeur nature lors de l’opération Marhaba 2026, pilotée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui accompagne chaque été le retour au Maroc des Marocains résidant à l’étranger.

Le renforcement du dispositif s’est traduit par une hausse sensible des effectifs consacrés à l’information, à l’orientation et à la gestion des flux. Leur nombre est passé de 344 agents en 2025 à 670 en 2026 à l’échelle du réseau aéroportuaire national. À Casablanca Mohammed V, les équipes sont passées de 161 à 224 agents, tandis qu’à Marrakech-Menara, elles ont progressé de 68 à 255.

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Cette montée en puissance des moyens humains accompagne la digitalisation du parcours passager. Parmi les solutions mises en place figure «Pax Check», qui permet d’utiliser une carte d’embarquement entièrement dématérialisée. Grâce à un QR code sécurisé, le voyageur peut accéder aux différents points de contrôle sans présenter de support papier.

Le dispositif comprend également des bornes d’enregistrement en libre-service et des équipements automatisés de dépose des bagages («Self Bag Drop»). Des portillons automatiques ont par ailleurs remplacé le double contrôle à l’entrée de plusieurs plateformes, afin de fluidifier l’accès aux terminaux.

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Cette transformation répond à l’un des axes prioritaires de la stratégie «Aéroport 2030»: améliorer l’expérience passager dans un contexte de forte croissance du trafic aérien. Au premier semestre 2026, les mesures de fluidification ont notamment permis de ramener le temps moyen de passage au contrôle des passeports à 3,6 minutes au départ et 9,6 minutes à l’arrivée, soit des baisses respectives de 24% et 22% sur un an.

Pour Airports of Morocco, cette modernisation ne repose toutefois pas uniquement sur la technologie. Le renforcement des équipes en contact avec les voyageurs constitue l’autre versant de la transformation, avec l’objectif de conjuguer automatisation des procédures, fluidité des flux et qualité de service.