ONDA: El Arbi Es-Sobaihi nommé à la tête de l’aéroport Mohammed V de Casablanca

Le premier aéroport du Royaume ouvre un nouveau chapitre. El Arbi Es-Sobaihi vient d’être nommé directeur de l’aéroport Mohammed V, à Casablanca, qui concentre à lui seul une part déterminante du trafic aérien national et demeure le principal point d’entrée du Maroc sur les grands réseaux internationaux.
Cadre supérieur de l’Office national des aéroports, El Arbi Es-Sobaihi compte plus de vingt ans d’expérience dans l’exploitation aéroportuaire. Après avoir dirigé les opérations terminals puis le département «Exploitation» de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, il occupait depuis 2025 des fonctions de coordination stratégique entre les différents départements de l’aéroport Mohammed V. Il a notamment contribué à plusieurs projets structurants, dont la mise en service du Terminal 1 de Casablanca.
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Sa mission consistera désormais à piloter la transformation du premier hub du Royaume afin d’élever leur niveau de performance opérationnelle, d’améliorer l’expérience des passagers et d’accompagner le développement territorial porté par la vision «Aéroports 2030». Son challenge et celui des équipes de l’aéroport sera de piloter une croissance durable du trafic tout en élevant le niveau de performance de l’aéroport sur tous les indicateurs qui comptent: ponctualité, fluidité, qualité d’accueil, sécurité, coordination des opérations et satisfaction des passagers.
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Cette nomination intervient dans un contexte d’accélération des investissements engagés par l’ONDA afin d’adapter les infrastructures à la forte croissance du trafic aérien, à l’approche notamment de la Coupe du monde 2030.
Cette nomination confirme également la volonté de l’ONDA de s’appuyer sur des profils issus du terrain, maîtrisant les réalités de l’exploitation aéroportuaire, pour conduire l’une des plus importantes transformations qu’ait connues le secteur au Maroc.