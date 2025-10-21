L’ONDA nomme un nouveau directeur à la tête de l’aéroport Rabat-Salé

Le nouveau directeur de l’aéroport Rabat-Salé, El Mokhtar Dahraoui (à gauche) en compagnie du DG de l’ONDA, Adel El Fakir (à droite).

Ingénieur de formation, diplômé en électronique de sécurité aérienne de l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile, et titulaire d’un Master en génie logiciel et systèmes intelligents, El Mokhtar Dahraoui cumule plus de vingt ans d’expérience au sein de l’ONDA, souligne l’Office dans un communiqué. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment à la tête des aéroports de Dakhla, d’El Hoceima et d’Agadir, où il a piloté d’importants projets de développement, contribuant à la modernisation et à la montée en gamme de ces infrastructures.

Fort de cette expertise, le nouveau directeur apporte à l’aéroport de Rabat-Salé une vision axée sur la performance, l’innovation et la durabilité. Son parcours illustre une parfaite maîtrise des dimensions techniques, humaines et organisationnelles qui conditionnent l’efficacité du réseau aéroportuaire national, ajoute la même source.

Par cette désignation, l’ONDA réaffirme son engagement à accompagner la transformation de la capitale, en dotant son aéroport d’un management capable d’en renforcer l’attractivité et le rayonnement.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la stratégie «Aéroports 2030», qui vise à préparer le réseau national à relever les défis de la connectivité, de l’excellence opérationnelle et de l’intégration territoriale, au service des ambitions du Maroc.