Economie

Airports of Morocco réduit les temps de passage jusqu’à 70%, Casablanca et Marrakech en tête

À l'intérieur de l'aéroport Mohammed V de Casablanca.

Au premier semestre 2026, les temps de passage aux contrôles aux frontières ont enregistré une baisse importante, atteignant jusqu’à 70% dans certains aéroports du Royaume. Avec un temps moyen de seulement 3,6 minutes au départ, Airports of Morocco confirme les premiers résultats de sa stratégie «Aéroports 2030». Cette performance est le fruit d’une mobilisation exceptionnelle des équipes de la Direction générale de la sûreté nationale et du ministère de l’Intérieur.

Par La Rédaction
Le 28/07/2026 à 18h12

Les aéroports marocains enregistrent de nouvelles avancées en matière de performance. Les indicateurs du premier semestre 2026 mettent, en effet, en évidence une amélioration significative des temps de passage aux contrôles aux frontières, «reflet des actions engagées pour fluidifier le parcours des voyageurs tout en accompagnant la forte croissance du trafic aérien», indique l’Office national des aéroports (ONDA) dans un communiqué.

Ainsi, à l’échelle nationale, le temps moyen de passage aux contrôles des passeports aux postes aux frontières (PAF) au départ atteint 3,6 minutes, en baisse de 24% sur un an. À l’arrivée, ce temps s’établit désormais à 9,6 minutes, en amélioration de 22% par rapport à 2025.

Casablanca Mohammed V, premier aéroport du Royaume et principal hub aérien régional, illustre cette dynamique, relève l’Office. Les voyageurs y franchissent les contrôles d’arrivée en 5,4 minutes en moyenne, contre près de 12 minutes un an auparavant, soit une amélioration de 54%. Au départ, le temps de passage est ramené à 2,25 minutes, contre environ 7,5 minutes au premier semestre 2025, représentant une réduction de 70%.

Mobilisation de l’ensemble des acteurs

Même constat à Marrakech-Menara, deuxième aéroport du Royaume et porte d’entrée touristique majeure de la destination Maroc, où le temps moyen de passage s’établit à 6,86 minutes à l’arrivée (-16%) et à 5,09 minutes au départ (-22,5%), «confirmant la capacité de l’aéroport à conjuguer fluidité et montée en charge».

Cette dynamique se confirme sur l’ensemble du réseau aéroportuaire, ajoute l’ONDA. Ainsi, à Tanger, le temps de passage à l’arrivée est ramené à 11,93 minutes, en amélioration de 52%. Fès se distingue avec seulement 1,53 minute au départ, l’un des meilleurs temps du réseau, tandis qu’Agadir maintient un temps moyen inférieur à 10 minutes à l’arrivée.

Lire aussi : ONDA: une carte d’embarquement 100% digitale généralisée dans les aéroports du Royaume

«Ces résultats confirment les progrès continus réalisés sur les principales plateformes du Royaume», souligne l’Office, qui note que ces performances sont le fruit d’une mobilisation étroite de l’ensemble des acteurs de la chaîne aéroportuaire. Il mentionne notamment la mobilisation de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et du ministère de l’Intérieur, dont les actions ont permis de renforcer et d’optimiser les contrôles aux frontières tout en garantissant les plus hauts standards de sûreté et de sécurité.

«L’ambition d’Airports of Morocco est de faire des aéroports marocains des références régionales en matière de qualité de service et d’efficacité opérationnelle. Cette ambition s’inscrit pleinement dans la stratégie Aéroports 2030, qui place l’expérience passager au cœur de la transformation des infrastructures aéroportuaires nationales», conclut l’Office.

Par La Rédaction
Le 28/07/2026 à 18h12
#Aéroport#aéroports#Airports of Morocco#Transport aérien#postes aux frontières

LEs contenus liés

Economie

Aux côtés des Lions de l’Atlas, Airports of Morocco lance sa campagne pour le Mondial 2026

Economie

Comment le Maroc prépare ses aéroports pour 80 millions de passagers d’ici 2030

Economie

Transport aérien: le Maroc franchit le seuil des 36 millions de voyageurs en 2025

Economie

Le Maroc, nouveau hub du fret aérien

Articles les plus lus

1
La voie express Tiznit-Dakhla baptisée «Donald Trump Highway», le président américain remercie le roi Mohammed VI
2
Algérie: dans un nouveau bavardage, Tebboune donne l’étendue de sa vulgarité
3
Mali et Tindouf: l’Algérie face au mur de la réalité
4
Maroc-Etats-Unis: une usine géante de production d’ammoniac au Sahara marocain
5
Automobile: Renault va produire au Maroc la nouvelle Dacia Sandero hybride
6
Archives militaires de Vincennes. Ep 3. Les télégrammes de Lyautey en 1916 sur le Sahara occidental
7
La plage, une étrangère apprivoisée
8
Laâyoune: le futur plus long pont du Maroc dépasse les 50% d’avancement, une prouesse à 1,4 milliard de dirhams
Revues de presse

Voir plus