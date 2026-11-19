Interrogé par Le360 sur l’éventualité d’un examen du plafonnement des marges bénéficiaires des distributeurs de carburants, réclamé par certains députés, Samir Belfkih a indiqué que «tous les sujets seront sur la table des discussions» lors de cette réunion, qui rassemblera la cheffe du gouvernement et les dirigeants des partis de la majorité: le PAM, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS.

Le porte-parole du gouvernement a rappelé que les prix du gasoil et de l’essence sont déterminés sur le marché national en fonction de leur évolution à l’international. Dans un contexte de tensions au Moyen-Orient, qui alimentent la hausse des cours, l’exécutif dit en atténuer les répercussions en accordant aux transporteurs une aide exceptionnelle de 400 millions de dirhams.

À Rabat, certains propriétaires de taxis ont toutefois décidé d’augmenter unilatéralement le tarif de la course. Une initiative jugée injustifiée par Samir Belfkih, qui a rappelé que le gouvernement mobilise des moyens financiers pour amortir l’impact de la hausse des cours internationaux des carburants.

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S’agissant de la volonté des pouvoirs publics de réduire le poids des intermédiaires dans la commercialisation des produits agricoles, le porte-parole du gouvernement a indiqué que la mise en place de six centres régionaux de gestion du commerce agricole est prévue pour janvier 2027. Ces structures doivent permettre de rapprocher les producteurs des consommateurs en proposant directement les produits au client final.

L’enjeu est de réduire les marges prélevées par les chennaqa, ces intermédiaires dont les prélèvements peuvent représenter jusqu’à 60% du prix de vente au détail de certains produits agricoles. Les six centres seront implantés dans les régions du Souss, du Tadla, du Loukkos, du Gharb, de l’Oriental et de Doukkala-Abda.