Le gasoil devient de plus en plus cher par rapport à l'essence, une tendance à rebours des habitudes du marché marocain. (A.Gadouz/Le360)

La détente attendue à la pompe n’est manifestement pas à la hauteur des espoirs des automobilistes. Depuis ce lundi, le litre de gasoil a baissé de 20 centimes dans plusieurs réseaux de distribution. Une réduction qui laisse toutefois un goût d’inachevé chez les consommateurs, après plusieurs révisions successives à la hausse ayant considérablement alourdi leur facture de carburant.

Le mécontentement tient autant à l’ampleur limitée de cette baisse qu’au niveau auquel les prix se sont installés. Au cours des dernières semaines, les hausses successives ont conduit le gasoil à dépasser le seuil symbolique des 17 dirhams le litre, atteignant des niveaux historiquement élevés sur le marché marocain. Dans ces conditions, une réduction de 20 centimes apparaît bien dérisoire aux yeux des automobilistes, qui estiment qu’elle est loin de compenser le renchérissement accumulé.

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Les tarifs relevés ce lundi dans les stations du centre-ville de Casablanca confirment d’ailleurs que le diesel demeure particulièrement cher, malgré ce léger recul. Shell affiche le litre à 16,75 dirhams, devant Petromin Oils (16,74 dirhams), puis Total et Winxo (16,70 dirhams). Afriquia propose le tarif le plus bas, à 16,20 dirhams.

L’écart entre les deux extrêmes atteint 55 centimes par litre, soit 27,50 dirhams pour un plein de 50 litres. Pour les automobilistes, le choix de l’enseigne peut ainsi représenter une différence non négligeable sur le budget consacré au carburant.

Du côté de l’essence, Shell affiche désormais le prix le plus élevé, à 14,88 dirhams le litre, devant Winxo et Total (14,83 dirhams), puis Petromin Oils (14,79 dirhams). Afriquia reste la moins chère, à 14,59 dirhams. L’écart entre les tarifs extrêmes atteint ainsi 29 centimes par litre, soit 14,50 dirhams pour un plein de 50 litres.

Les enseignes étrangères en haut du classement des prix

Les relevés font ressortir un positionnement tarifaire relativement élevé chez les distributeurs à capitaux étrangers. Shell et Petromin Oils sont les enseignes les plus chères pour le gasoil. Pour l’essence, Shell arrive également en tête, tandis que Petromin Oils se positionne derrière Winxo et Total. Afriquia conserve les tarifs les plus avantageux pour les deux carburants.

Autre fait marquant de cette nouvelle grille tarifaire: le différentiel entre le gasoil et l’essence continue de se creuser. Traditionnellement moins cher que le super sans plomb au Maroc, le diesel s’affiche désormais à des niveaux nettement supérieurs dans l’ensemble des stations observées.

L’écart atteint 1,61 dirham par litre chez Afriquia, 1,87 dirham chez Winxo et Total, 1,95 dirham chez Petromin Oils et 1,87 dirham chez Shell.

Le gasoil devient de plus en plus cher par rapport à l'essence, une tendance à rebours des habitudes du marché marocain.

Cette inversion de la hiérarchie tarifaire trouve une explication dans les tensions qui affectent actuellement les marchés internationaux des produits raffinés, et particulièrement celui du diesel. La raréfaction de l’offre, les perturbations des capacités de raffinage au Moyen-Orient et en Russie, ainsi que la faiblesse des stocks ont entraîné une forte augmentation des marges de raffinage du gasoil.

L’ampleur du phénomène est significative. Selon la Banque centrale européenne (BCE), les marges de raffinage du diesel en Europe ont atteint près de trois fois leur niveau d’avant le conflit au Moyen-Orient. En septembre, elles ont même approché les 100 dollars par baril, avant de revenir autour de 60 dollars début octobre, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). À l’inverse, les marges de raffinage de l’essence ont connu un net repli. En Asie, elles sont ainsi tombées à environ 11 dollars par baril fin octobre, contre un pic de 50,53 dollars au début du même mois, rapporte Reuters.