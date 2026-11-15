Carburants: les prix repartent à la baisse dès lundi, le gasoil creuse l’écart avec l’essence

Selon les consignes communiquées aux stations, la baisse sera de 20 centimes par litre pour le gasoil chez Afriquia et Vivo Energy Maroc (Shell), contre 29 centimes chez TotalEnergies. Pour l’essence sans plomb, les réductions atteindront respectivement 50 centimes chez les deux premiers opérateurs et 61 centimes chez TotalEnergies.

Sur la base des prix relevés début novembre à Casablanca, le litre de gasoil devrait ainsi passer de 16,40 à 16,20 DH chez Afriquia, et de 16,95 à 16,75 DH chez Shell. Chez TotalEnergies, il reculera de 16,99 à 16,70 DH.

Pour l’essence, les nouveaux tarifs ressortiraient à 14,59 DH chez Afriquia, contre 14,88 DH chez Shell et 15,08 DH chez TotalEnergies. Cette dernière enseigne enregistrera ainsi la baisse la plus importante, avec un recul de 61 centimes par litre.

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La principale conséquence de cette révision réside dans l’élargissement de l’écart entre les prix des deux carburants. Alors que le gasoil ne reculera que de 20 à 29 centimes selon les enseignes, l’essence bénéficiera de réductions comprises entre 50 et 61 centimes.

Chez Afriquia, la différence entre le litre de gasoil et celui de l’essence passera ainsi de 1,31 DH à 1,61 DH. Chez Shell, elle progressera de 1,57 à 1,87 DH, tandis que chez TotalEnergies, elle s’élargira de 1,30 à 1,62 DH.

Cette évolution prolonge une situation apparue ces derniers mois au Maroc, où le gasoil a franchi un seuil symbolique en devenant plus cher que l’essence, contrairement à la hiérarchie traditionnellement observée.

La révision permettra par ailleurs à TotalEnergies de réduire quelque peu l’écart avec les autres opérateurs, notamment Afriquia, l’un des principaux distributeurs à capitaux marocains. Sur le gasoil, l’écart entre les deux enseignes passera de 59 à 50 centimes par litre. Sur l’essence, il se réduira de 60 à 49 centimes. TotalEnergies conservera néanmoins les tarifs les plus élevés des trois enseignes pour les deux carburants.

La baisse annoncée s’inscrit dans un contexte de détente des cours internationaux des produits pétroliers. Lors de son intervention devant le Parlement, samedi, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances 2027, le ministre de l’Économie et des Finances, Fouzi Lekjaa, avait anticipé cette évolution, indiquant que le reflux des cours internationaux devrait commencer à se répercuter sur les prix à la pompe à compter du 16 novembre.