Carburants: voici les tarifs affichés à Casablanca après la baisse du gasoil

La baisse de 20 centimes par litre du gasoil, appliquée jeudi 15 octobre aux alentours de 23h50, commence à se refléter sur les tarifs affichés dans les stations-service du centre-ville de Casablanca. Mais le répit accordé aux automobilistes reste limité après plusieurs semaines de hausses successives.

Selon le relevé effectué dans plusieurs stations, Afriquia affiche le litre de gasoil à 15,90 dirhams et celui de l’essence à 15,59 dirhams. Chez Shell et Petromin Oil, le gasoil est proposé à 15,95 dirhams le litre, contre 15,63 dirhams pour l’essence. Winxo affiche, pour sa part, le tarif le plus élevé du relevé, avec un litre de gasoil à 16,15 dirhams et d’essence à 15,62 dirhams.

Le gasoil demeure ainsi plus cher que l’essence, avec un écart de 31 à 53 centimes par litre selon les enseignes. La baisse de jeudi soir n’efface donc pas le différentiel de prix entre les deux carburants.

Cette révision intervient après six hausses successives enregistrées depuis la mi-juillet. Le gasoil avait augmenté de 69 centimes à la mi-juillet, d’un dirham début août, de 65 centimes à la mi-août, de 6 centimes au 1er septembre, de 34 centimes le 16 septembre et de 80 centimes au début du mois d’octobre.

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Cette baisse intervient dans un contexte international marqué par de nouveaux développements sur le marché du diesel russe. Le 9 octobre, l’administration américaine a autorisé, sous certaines conditions, des transactions liées à la vente, à la livraison et à l’importation de diesel d’origine russe, par le biais d’une licence générale publiée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Moscou a partiellement assoupli ses restrictions à l’exportation de gazole à compter du 10 octobre. Le Kremlin a indiqué que le diesel russe recommençait à atteindre les marchés internationaux, tout en reconnaissant que cette reprise ne suffirait pas, à elle seule, à stabiliser complètement les marchés pétroliers.

Dans ce contexte, un pétrolier transportant environ 40.000 tonnes de gazole russe à très faible teneur en soufre fait actuellement route vers le Maroc. Selon les données de suivi maritime de LSEG rapportées par Reuters, la cargaison a été chargée le 13 octobre au port russe de Primorsk, en mer Baltique.

Pour Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz, affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), cette cargaison reste marginale au regard des besoins du Royaume. «Cette quantité ne suffira à couvrir les besoins du Maroc que pendant trois jours tout au plus. Le pays consomme plus de 6 millions de tonnes de gasoil par an, soit une moyenne de 16.000 tonnes par jour et d’environ un demi-million de tonnes par mois», souligne-t-il.