Carburants: voici les tarifs affichés à Casablanca après la hausse de ce mercredi 16 septembre

Selon le relevé effectué ce mercredi matin par Le360 dans plusieurs stations du centre de Casablanca, Afriquia et Winxo affichent le gasoil à 15,30 DH le litre et l’essence à 15,20 DH.

Chez Shell, le litre de gasoil se vend à 15,33 DH, contre 15,20 DH pour l’essence. Les stations Petromin Oils affichent, pour leur part, 15,33 DH le litre de gasoil et 15,19 DH le litre d’essence.

Ces tarifs interviennent après la nouvelle révision à la hausse des prix, avec une augmentation de 34 centimes par litre pour le gasoil et de 27 centimes pour l’essence sans plomb.

La hausse est particulièrement visible sur le diesel, dont le prix continue de progresser à un rythme soutenu depuis deux mois. Avec les 34 centimes appliqués ce mercredi, le cumul des hausses atteint 2,74 dirhams par litre depuis la mi-juillet.

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Autre particularité du marché actuel, le gasoil devient plus cher que l’essence. L’écart est certes limité, de quelques centimes seulement selon les enseignes, mais cette situation reste inhabituelle au Maroc.

Cette inversion des prix constitue un phénomène relativement rare sur le marché marocain. Un précédent avait notamment été enregistré à la fin mars 2022, dans le sillage de la flambée des cours internationaux après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le gasoil avait alors atteint environ 14,30 DH le litre à Casablanca, dépassant pour la première fois l’essence, qui s’affichait autour de 14,16 DH.

Le relevé effectué ce mercredi à Casablanca met également en évidence une autre caractéristique du marché marocain. Les différents opérateurs continuent d’afficher des prix très proches, avec des ajustements intervenant à la même échéance. Le Conseil de la concurrence avait engagé des échanges avec les distributeurs afin d’examiner la possibilité de faire évoluer cette pratique et de renforcer la dynamique concurrentielle, en tenant compte des impératifs de sécurité d’approvisionnement et de stabilité du marché.

À noter enfin que, malgré cette nouvelle poussée des prix, les tarifs actuels restent encore en dessous des sommets atteints lors de la flambée de juillet 2022. Le gasoil avait alors atteint 16,57 DH le litre, tandis que l’essence avait elle aussi franchi un seuil inédit, avec des prix dépassant 17 DH le litre dans certaines stations.