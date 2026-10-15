Un pétrolier chargé de 40.000 tonnes de gazole russe en route vers le Maroc

Un pétrolier chargé d’environ 40.000 tonnes de gazole russe à très faible teneur en soufre fait route vers le Maroc. L’information a été rapportée par l’agence Reuters, sur la base des données du London Stock Exchange Group (LSEG), spécialisé dans les données et les infrastructures financières.

La cargaison a été chargée le 13 octobre au port de Primorsk, situé sur la mer Baltique, en Russie. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas d’identifier l’entreprise importatrice, le port marocain de destination ni la valeur commerciale de la cargaison. Elles ne précisent pas davantage si le produit est destiné au marché national ou à une éventuelle réexportation.

Cette expédition intervient dans un contexte de reprise des chargements de diesel russe destinés à l’exportation. Moscou a partiellement levé, à compter du 10 octobre, les restrictions qu’elle avait imposées à ses exportations de gazole. Ces mesures avaient été prolongées jusqu’à fin janvier 2027, après une première échéance fixée à juillet 2026.

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Le mouvement intervient également après une décision de l’administration américaine. Le 9 octobre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), relevant du département du Trésor américain, a publié la licence générale 135. Ce texte autorise certaines transactions liées à la vente, à la livraison, au déchargement et à l’importation de diesel d’origine russe, sous réserve des exceptions et conditions prévues par la licence.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte de discussions entre Washington et Moscou sur l’approvisionnement des marchés internationaux en carburants. Le président américain Donald Trump avait indiqué la semaine précédente que la Russie avait accepté de fournir du diesel aux marchés mondiaux, dans l’objectif affiché de contribuer à la baisse des prix des carburants.

Cité par Reuters le 14 octobre, le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a indiqué que les exportations russes de diesel pourraient retrouver un rythme de 3 à 3,5 millions de tonnes par mois d’ici la fin de l’année, soit leur niveau habituel. Cette perspective dépend néanmoins de la concrétisation des flux commerciaux annoncés.