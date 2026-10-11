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Ukraine: Trump réclame le remplacement de Zelensky et défend son accord avec Poutine sur le diesel russe

Le président américain Donald Trump s'entretient en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 23 septembre 2025. AFP or licensors

Donald Trump s’en est pris vertement samedi à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant qu’il était «temps pour l’Ukraine d’avoir un nouveau président» pour mettre fin à la guerre avec la Russie, et a souligné que Vladimir Poutine souhaitait, selon lui, un «règlement» du conflit.

Par Le360 (avec AFP)
Le 11/10/2026 à 08h00

«Je leur suggère de se doter d’un nouveau dirigeant qui peut parvenir à un accord», a affirmé le président américain devant la presse à la Maison Blanche, condamnant les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, qui ne font qu’aggraver, dit-il, «le problème mondial» de pénurie de diesel.

«Il a intérêt à arrêter», a mis en garde Donald Trump à l’adresse du président ukrainien, au lendemain de l’annonce d’un accord controversé entre Moscou et Washington pour l’achat massif de diesel russe.

À la suite du bond des prix du carburant aux États-Unis depuis le déclenchement, en février, par Donald Trump et Israël de la guerre contre l’Iran, l’accord est vu comme un moyen de soulager en partie les consommateurs américains à moins d’un mois d’élections législatives cruciales pour la suite du mandat du milliardaire américain.

Le président américain a affirmé plus tard que son homologue russe Vladimir Poutine, avec qui il s’est entretenu au téléphone vendredi, voulait «fortement» «voir un règlement» pour mettre fin à la guerre avec l’Ukraine.

«La Russie aimerait conclure un accord (...) mais, pour une raison ou une autre, Zelensky ne veut pas conclure d’accord», a déclaré Trump à des journalistes samedi.

Kirill Dmitriev, le principal négociateur économique de Vladimir Poutine, a salué les propos de Donald Trump sur l’abandon de son soutien au président ukrainien comme «historiques».

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a affirmé en revanche que Volodymyr Zelensky «bénéficie du soutien du peuple ukrainien» et qu’il «mérite d’être soutenu».

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a dit apporter de son côté sa «totale solidarité» au président ukrainien, lors d’un échange téléphonique entre les deux dirigeants.

«Remerciements»

Avant les déclarations incendiaires du président américain, Volodymyr Zelensky avait dénoncé l’accord russo-américain comme une «décision faible» de la part des États-Unis et une opportunité lucrative pour la Russie de renflouer sa trésorerie et de financer sa guerre.

Le président ukrainien a également dénoncé de nouvelles frappes russes qui ont fait 21 morts samedi, dont 20 à Zaporijjia, dans le sud-est de l’Ukraine.

«La Russie a exprimé ses remerciements pour la levée des sanctions sur les exportations de diesel en lâchant cinq bombes sur des immeubles résidentiels à Zaporijjia», a-t-il déclaré.

Selon Washington et Moscou, la Russie doit livrer 300.000 tonnes de diesel dès le mois d’octobre aux États-Unis et sur le marché mondial, et accroître ensuite ces livraisons jusqu’à un million de tonnes en décembre.

Le Kremlin a affirmé samedi que le président russe Vladimir Poutine avait «accueilli avec compréhension» des propositions américaines «de mesures visant à la désescalade» en Ukraine lors de l’appel téléphonique avec son homologue américain qui a débouché sur l’accord d’exportation de diesel, sans plus de détails.

Lire aussi : Les émissaires de Trump attendus en Ukraine pour la première fois, après Moscou

La Russie a intensifié ses frappes contre le territoire ukrainien ces derniers mois, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

«Difficultés»

À Zaporijjia, ville située à seulement quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front, Daniil Pichkin, un volontaire, est arrivé tôt pour aider les victimes des frappes survenues à l’aube.

Deux personnes ont pu être secourues dans les gravats. «Malheureusement, une petite fille est morte», a-t-il témoigné auprès de l’AFP.

Des explosions ont aussi retenti samedi à Kiev, où les frappes russes ont causé des coupures de courant massives et une suspension temporaire du fonctionnement du métro, avant-goût de ce qui attend les habitants de Kiev cet hiver.

Six personnes ont été blessées dans ces frappes en pleine journée, dont cinq hospitalisées, a indiqué le maire de la capitale, Vitali Klitschko.

Volodymyr Zelensky a dit avoir discuté «des difficultés posées par l’allègement des sanctions sur les produits pétroliers» russes par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron.

L’Élysée n’a pas immédiatement réagi à l’annonce de l’accord entre Washington et Moscou.

Allié militaire majeur de Kiev, Berlin s’est limité à «prendre acte» de la décision américaine, mais a réaffirmé son soutien à Kiev.

Après des discussions vendredi entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride, visant à relancer les efforts diplomatiques vers une fin de la guerre, les négociations ont été écourtées, les autorités ukrainiennes ayant confirmé à l’AFP le départ de la délégation de Kiev.

L’émissaire du président Trump, Steve Witkoff, a tout de même qualifié les discussions de «constructives», mais Volodymyr Zelensky a dénoncé «un écran de fumée» après l’annonce de l’accord sur le diesel.

Par Le360 (avec AFP)
Le 11/10/2026 à 08h00
#Russie#Ukraine#Guerre en Ukraine#Volodymyr Zelensky#Poutine#Donald Trump#États-Unis#accord#Pétrole russe

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