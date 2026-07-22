Ukraine: Zelensky limoge le commandant en chef de son armée

Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Mykhailo Drapaty, s'adresse à des journalistes dans un lieu tenu secret de la région de Donetsk, le 6 janvier 2025, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. AFP or licensors

«J’ai décidé que le nouveau commandant en chef des Forces armées d’Ukraine serait Mykhaïlo Drapaty... Je remercie Oleksandre Syrsky et tous nos combattants pour les solides positions de première ligne de l’Ukraine», a déclaré M. Zelensky mardi soir dans un message sur Telegram.

I have decided that Mykhailo Drapatyi will become the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Together with Mykhailo, Yevhenii Khmara, and Pavlo Palisa, we determined how the General Staff of the Armed Forces of Ukraine should be reconfigured. It is a fact that… pic.twitter.com/spK2B2ppHP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2026

Oleksandre Syrsky, 60 ans, occupait ce poste depuis 2024. Il a notamment dirigé la défense de Kiev au début de l’invasion russe en 2022.

Sa destitution intervient après plusieurs jours de manifestations en soutien au ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, évincé le 14 juillet après seulement six mois en fonction.

Celui-ci a accusé M. Syrsky de l’avoir poussé vers la sortie et d’avoir entravé sa tentative de réforme de l’armée.

Mykhaïlo Fedorov, 35 ans, issu du monde de la tech et n’ayant jamais servi dans l’armée, militait pour un recours massif aux nouvelles technologies pour décupler le potentiel des drones et réorganiser en profondeur les forces armées.

«Servir l’Ukraine a toujours été un honneur pour moi», a réagi sur Facebook le général Drapaty, ancien commandant de l’armée de terre, âgé de 43 ans.

Le limogeage du général Syrsky insuffle « une bouffée d’air frais » et « un nouvel espoir » dans le combat contre la Russie, a de son côté salué M. Fedorov.

Né en Russie et formé à Moscou, Oleksandre Syrsky n’est en effet jamais parvenu à se défaire de sa réputation de général à la mentalité soviétique: ses détracteurs lui reprochent de faire peu de cas des pertes humaines, lui valant le surnom de «boucher».

Civils tués

Ce chamboulement à la tête de l’armée ukrainienne intervient alors que le nombre de civils tués ou blessés a augmenté de 37% sur les six premiers mois de cette année, a alerté mardi le Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

«Nous avons recensé 1.396 civils tués et 7.978 blessés» dans les deux pays, ce qui «représente une hausse de 37% par rapport à la même période de l’année précédente, et près du double du niveau observé en 2024», a déclaré devant la presse à Genève Danielle Bell, représentante de la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine.

"The scale and intensity of long-range attacks impacting residential buildings and critical civilian infrastructure in #Ukraine are shocking.



In the first six months of 2026, civilian casualties increased by 37% compared with the same period last year." - @UNHumanRights pic.twitter.com/ottGe9xKIA — United Nations Geneva (@UNGeneva) July 22, 2026

Plus de quatre ans après le début de l’offensive russe à grande échelle contre l’Ukraine, les frappes des deux côtés du front montent en puissance et font un nombre toujours croissant de victimes civiles.

En Russie «au cours des six premiers mois de cette année, nous avons recensé, sur la base d’informations provenant de sources ouvertes de la Fédération de Russie que nous jugeons crédibles, 250 civils tués et 1.596 blessés. Cela représente une augmentation de 121%» par rapport à la même période de l’année dernière, a ajouté Mme Bell depuis Kiev.

Selon elle, « cette escalade est alimentée par deux facteurs principaux: d’une part les missiles balistiques et les drones à longue portée et, d’autre part, les drones et les bombes planantes à courte portée utilisés dans les zones de front ».

Ainsi, les pertes civiles dans les deux pays « dues aux attaques menées par des drones à courte portée ont augmenté de 65% », a-t-elle ajouté.

Frappes en mer Noire

Par ailleurs, dans la nuit de lundi à mardi, une frappe contre un navire en mer Noire transportant du propane vers le port ukrainien de Reni a ainsi provoqué un important incendie à bord au large des côtes roumaines, blessant trois marins et contraignant l’équipage à évacuer.

Deux navires de secours roumains sont intervenus pour évacuer les 17 membres d’équipage, dont trois «nécessitant une prise en charge médicale d’urgence», selon les services de secours.

Alors que les autorités s’efforcent encore de déterminer l’origine de la frappe, le président roumain Nicusor Dan a estimé que l’incident était «très probablement lié à la guerre d’agression illégale menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine».

În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

⁰La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 21, 2026

Le navire transportait plus de 3.790 tonnes de propane depuis le port égyptien d’Alexandrie.

La mer Noire est régulièrement le théâtre de confrontations entre l’Ukraine et la Russie depuis le déclenchement de l’invasion russe à grande échelle en 2022.

Mardi également, l’Inde a convoqué le chargé d’affaires russe à New Delhi, Vladimir Ladanov, pour protester contre une attaque menée durant le week-end contre un cargo quittant le port ukrainien d’Odessa, sur la mer Noire, qui a coûté la vie à quatre ressortissants indiens.