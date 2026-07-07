Des bombardements russes font au moins 28 morts en Ukraine

Un immeuble résidentiel partiellement détruit par une frappe de missile russe sur la capitale ukrainienne, Kiev, le 6 juillet 2026, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Photo de Serhii Okunev / AFP). AFP or licensors

Lors de ce sommet mardi à Ankara, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer son homologue américain Donald Trump avec l’espoir d’obtenir davantage de soutien militaire pour son pays et de relancer les efforts de paix au point mort plus de quatre ans après le début de l’invasion russe.

«Nous espérons vivement que le sommet (...) ne sera pas vain», a déclaré M. Zelensky dans son message en ligne quotidien lundi soir, disant attendre de ses alliés occidentaux «des décisions» en «matière de sécurité».

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Les frappes de la nuit de dimanche à lundi ont fait au moins 18 morts à Kiev et huit à Vychneve, près de la capitale, et plus d’une centaine de blessés, selon les derniers bilans des autorités. À Soumy (nord-est), deux attaques de drones ont fait deux morts, a indiqué l’administration militaire régionale.

Un journaliste de l’AFP a vu, lundi après-midi, les secours extraire le corps d’une victime du huitième étage d’un immeuble résidentiel à Kiev, alors que les cris d’une femme résonnaient dans la cour.

Selon les autorités, une trentaine de bâtiments résidentiels de la capitale ont été endommagés dans ces frappes. C’est le cas de l’immeuble où habite Anna Misko, 36 ans, dans le quartier de Pozniaky.

Elle-même ne s’attendait pas à de nouveaux bombardements aussi violents, si tôt après une autre attaque russe massive, le 2 juillet, qui a fait 31 morts à Kiev.

«Nous n’ignorons pas les alertes. J’ai un enfant et nous descendons toujours au rez-de-chaussée», assure-t-elle à l’AFP.

Cette fois, elle estime avoir survécu «par miracle» car les premiers étages de son bâtiment ont été dévastés.

Une raffinerie en Sibérie attaquée

Des journalistes de l’AFP ont aussi vu une barre d’immeubles avec un trou béant au milieu des étages supérieurs, bordé d’appartements aux cloisons arrachées, dans le quartier de Podilsky.

Moscou a lancé 68 missiles et 351 drones, selon les forces aériennes ukrainiennes, qui affirment en avoir abattu respectivement 37 et 326.

L’armée russe a affirmé que ces frappes avaient été menées «en réponse» à celles de l’Ukraine sur son territoire, assurant ne viser que des cibles liées aux secteurs de la défense et de l’énergie ukrainiens.

L’Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses frappes en profondeur en Russie, visant particulièrement les infrastructures d’hydrocarbures pour tenter de tarir la manne financière de Moscou.

L’armée ukrainienne a revendiqué lundi une attaque sur la raffinerie d’Omsk, éloignée des frontières de l’Ukraine de quelque 2.500 km. Il s’agit de l’une des plus grandes raffineries du pays et la plus éloignée atteinte par Kiev depuis le début du conflit.

Le gouverneur de cette région sibérienne, Vitali Khotsenko, a confirmé sur Telegram que le site avait été attaqué, précisant que les services de secours travaillaient sur place et que l’attaque n’avait pas fait de victimes.

Moscou a indiqué avoir abattu 613 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi sur 626 lancés contre les régions russes et la péninsule de Crimée annexée, où une personne a été tuée.

Besoin de intercepteurs de missiles

Le président ukrainien espère obtenir plus de soutien des alliés de l’Ukraine pour équiper la défense antiaérienne du pays lors du sommet de l’Otan à Ankara. Il a appelé les États-Unis et les pays européens en particulier à y prendre «des décisions fermes».

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a également souligné que ces nouveaux bombardements russes montraient que l’Ukraine avait un «besoin urgent» de défense antiaérienne, précisant que le sujet serait abordé à Ankara.

Last night, the Russian regime once again blindly attacked civilians from the air, with over 400 drones and missiles attacking the capital.



Ukraine urgently needs more air defence. We will discuss it this week in Ankara at the @NATO Summit.



Last week we provided the first €4… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2026

L’Ukraine a reçu de nombreux systèmes antiaériens, dont les puissants Patriot capables d’intercepter les missiles russes, mais leurs munitions viennent à manquer face aux frappes incessantes.

Zelensky doit rencontrer dans la capitale turque le président américain Donald Trump, en marge du sommet de l’Otan où sont attendus dès mardi les chefs d’État et des délégations de 32 pays.

Après cette rencontre, Trump doit ensuite prendre contact avec le président russe, a déclaré un haut responsable américain.

À l’occasion du sommet de l’Alliance, les pays européens de l’Otan et le Canada vont s’engager à fournir 70 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine en 2026 comme en 2027, a t-on appris de sources diplomatiques.