Des bombardements russes font au moins 10 morts dans la région de Kiev

Des pompiers interviennent sur le site d'un immeuble résidentiel endommagé à la suite d'une frappe de missile russe sur la capitale ukrainienne, Kiev, le 6 juillet 2026, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. AFP or licensors

Dans la capitale, au moins neuf personnes ont été tuées et 46 blessées, a indiqué sur Telegram le chef de l’administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko. Au moins une autre personne est morte dans le district de Boutcha, en périphérie de Kiev, a rapporté le chef de l’administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, accusant Moscou de frapper «une fois encore délibérément des civils et des infrastructures civils».

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a dit avoir «lancé une frappe massive» contre l’Ukraine «en réponse aux attaques terroristes menées par le régime de Kiev contre des infrastructures civiles sur le territoire russe».

Les forces russes ont attaqué «des entreprises du secteur militaro-industriel, des installations du complexe énergétique et pétrolier dans la ville de Kiev et la région de Kiev, ainsi que des infrastructures aéroportuaires militaires à Dnipropetrovsk, Poltava, Tcherkassy, Tchernihiv et Kiev», a-t-il ajouté.

Les services d’urgence ukrainiens, eux, ont affirmé qu’au moins 15 immeubles résidentiels ont été endommagés ou détruits à Kiev, dont un bâtiment de neuf étages dans le district de Podilsky où «les sauveteurs recherchent des gens» dans les décombres, et un entrepôt dans le district d’Obolonsky.

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

La Russie, qui frappe quotidiennement l’Ukraine depuis le lancement de son offensive en février 2022, avait promis de riposter à des attaques massives de missiles et drones ukrainiens - près de 500 - ayant visé la Russie dans la nuit de vendredi à samedi, en particulier la région de Saint-Pétersbourg.

La semaine dernière, des attaques russes avaient fait 30 morts à Kiev et près de 100 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi - les pires frappes russes contre la capitale depuis le début de la guerre.

Panne d’électricité en Crimée occupée

L’armée ukrainienne a poursuivi de son côté ses attaques de drones contre la Russie. Au moins 47 de ces engins ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi dans la région de Leningrad, selon son gouverneur Alexandre Drozdenko.

Et la ville de Sébastopol, dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie, est privée d’électricité lundi en raison d’une attaque ukrainienne sur des infrastructures énergétiques aux abords de la ville, a annoncé le gouverneur local nommé par Moscou, Mikhaïl Razvojaïev.

«Les équipements collectifs fonctionnent désormais grâce à des systèmes d’alimentation électrique de secours. Les spécialistes mettent actuellement tout en œuvre pour rétablir l’électricité dans les foyers», a écrit M. Razvojaïev.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that Sevastopol, occupied Crimea, is once again experiencing a near-total internet blackout amid escalating Ukrainian attacks on energy infrastructure. pic.twitter.com/EgnHf8sDqZ — NetBlocks (@netblocks) July 5, 2026

La ville d’environ 550.000 habitants sert de base à la flotte russe de la mer Noire.

Depuis plusieurs semaines, l’armée ukrainienne a entrepris un blocus énergétique de la Crimée dont les forces russes ont pris le contrôle en 2014, en frappant des infrastructures et des camions citernes l’approvisionnant.

La péninsule a été placée en «situation d’urgence» fin juin - permettant de débloquer plus de moyens et ouvrant la voie théoriquement à la mise en place de restrictions visant la population locale.

De manière générale, Kiev intensifie dernièrement ses attaques contre le territoire russe et les régions occupées, et vise notamment des sites de production d’énergie pour tenter d’enrayer le financement de guerre de Moscou.

Le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, a rapporté tôt lundi que 11 drones avaient été détruits alors qu’ils se dirigeaient vers Moscou.

Négociations dans l’impasse

Les négociations sont dans l’impasse pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Le président américain Donald Trump doit rencontrer mercredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en marge du sommet de l’Otan à Ankara, où des chefs d’Etat et des délégations de 32 pays sont attendus dès mardi.

«Le président va le rencontrer évidemment dans le but de discuter de la manière dont nous pouvons mettre fin à la guerre. C’est pour lui une priorité de longue date», a déclaré un haut responsable américain.

«Il existe une réelle perspective de mettre fin à cette guerre et la détermination de l’Amérique est décisive», a indiqué M. Zelensky samedi.

À l’occasion du sommet de l’Alliance, les pays européens de l’Otan et le Canada vont s’engager à fournir 70 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine en 2026 comme en 2027, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Sur le front, les forces russes n’ont quasiment pas avancé ces derniers mois du fait notamment de l’omniprésence des drones qui gênent les mouvements des véhicules lourds et infligent de très lourdes pertes aux deux camps.

Le Kremlin a toutefois revendiqué vendredi la prise de Kostyantynivka, un bastion des forces ukrainiennes dans la région de Donetsk dont la capture est l’objectif principal du Kremlin. Mais cette annonce a été fermement démentie par Kiev, selon qui les combats se poursuivent.