Ukraine: dans une lettre ouverte, Zelensky appelle Poutine à une rencontre directe après de nouvelles frappes russes

Le president Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine. (PHOTO: Mandel Ngan and Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

L’armée ukrainienne a fait état au total de deux missiles et 216 drones longue portée tirés par la Russie dans la nuit, précisant avoir abattu 198 drones.

Selon les comptes rendus des autorités, des frappes russes mortelles sont intervenues jeudi dans la soirée dans les régions de Zaporijjia, dans l’est du pays, où des drones ont tué une femme, et de Kherson, dans le sud, où un drone a tué un homme de 75 ans.

Dans la région de Dnipropetrovsk, dans l’est, des attaques de drones et d’artillerie russes ont tué une femme dans la localité de Pavlograd, selon le chef de l’administration militaire régionale, Oleksandr Hanzha.

En représailles aux bombardements quotidiens russes dont elle fait l’objet depuis le début de l’offensive russe à grande échelle en février 2022, l’Ukraine vise régulièrement la Russie et les territoires occupés par Moscou.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministère russe de la Défense a encore indiqué avoir abattu 123 drones ukrainiens, y compris au-dessus de la région de Moscou, mais pas dans celle de Saint-Pétersbourg, où se déroule le forum économique au cours duquel Vladimir Poutine doit s’exprimer vendredi.

Ukrainian drones strikes St Petersburg as global delegates arrive



Kyiv carried out a wave of drone attacks across Russia, with strikes reported more than 600 miles from the frontline🔗⬇️https://t.co/ttQYkSbCUC — BFBS Forces News (@ForcesNews) June 3, 2026

Mercredi, à l’ouverture de cette réunion rassemblant investisseurs et responsables russes et étrangers, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre directe à son homologue russe dans une lettre à Vladimir Poutine publiée jeudi, alors que celui-ci venait de reconnaître que la Russie devait renforcer ses défenses antiaériennes après une série de frappes de drones ukrainiens.

Le Kremlin a indiqué que le président Poutine n’avait pas encore vu la lettre, mais que M. Zelensky pouvait «à tout

🔴 Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky souhaite rencontrer Vladimir Poutine



▶️ Le chef du Kremlin assure rester ouvert à des négociations pic.twitter.com/6oJAlGh3Ks — LCI (@LCI) June 5, 2026

moment» venir le rencontrer, «à Moscou», ce que le président ukrainien écarte dans sa missive.

«L’Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un contact direct entre vous et nous. Je propose une rencontre», a écrit Volodymyr Zelensky, suggérant «la Suisse, la Turquie et les pays du monde arabe».

Il a ajouté que l’Ukraine était «prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations», auxquelles il estime que l’Europe et les États-Unis doivent participer.

Une rencontre entre les deux dirigeants serait «super», a déclaré le président américain Donald Trump, en soulignant que la Russie et l’Ukraine devront «faire des compromis».

Lire aussi : Ukraine: les discussions doivent reprendre à Genève entre Russes et Ukrainiens

La lettre de Volodymyr Zelensky a été publiée au lendemain de frappes de drones ukrainiens sur un terminal pétrolier et une base navale militaire de Saint-Pétersbourg, ville natale de Vladimir Poutine, où débutait le traditionnel Forum économique international.

Le président ukrainien s’est rarement adressé directement à son homologue russe depuis le déclenchement de l’invasion russe de l’Ukraine, en février 2022, mais il a appelé plusieurs fois à une rencontre, estimant que seul un face-à-face pourrait mener à un accord.

Les efforts de négociation sous médiation américaine sont au point mort depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Moscou exige de Kiev des concessions politiques et territoriales, notamment un retrait complet de la région de Donetsk, partiellement contrôlée par Moscou, ce que rejette l’Ukraine, qui assimile ces demandes à une capitulation.

BREAKING: President Volodymyr Zelensky has published an open letter addressed to Russian President Vladimir Putin.



Key quotes:



▪️ “Whatever you say about NATO, geopolitics, and the Russian language — this war is your personal choice.”



▪️ “A war without a real reason. That is… pic.twitter.com/AuPsjCGV3h — KyivPost (@KyivPost) June 4, 2026

Kiev a également proposé à plusieurs reprises un cessez-le-feu prolongé pour favoriser des négociations. Mais Moscou rejette cette idée, arguant que cela permettrait à l’armée ukrainienne de se renforcer.

Le président russe a de nouveau questionné la légitimité de son homologue ukrainien à mener des négociations, soulignant jeudi que le mandat de M. Zelensky avait expiré en 2024.

Sous la loi martiale en vigueur depuis le déclenchement de l’invasion russe de l’Ukraine, aucune élection ne peut avoir lieu.

«Renforcer la défense antiaérienne»

Vladimir Poutine a déjà dit qu’il ne serait prêt à une rencontre avec M. Zelensky qu’une fois qu’un accord de paix aurait été entièrement finalisé par les équipes de négociation.

NEW: Ukrainian President Volodymyr Zelensky sent an open letter to Russian President Vladimir Putin on June 4 proposing an immediate ceasefire along the current frontline and a face-to-face bilateral meeting in a third country to end the war.



Other Key Takeaways:



Russian… pic.twitter.com/09TaAY05MK — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 4, 2026

«Zelensky peut venir à tout moment à Moscou», a déclaré de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, selon des propos cités par les médias d’État russes.

La publication de cette lettre a eu lieu alors que le président russe reconnaissait que la Russie devait «améliorer» et «renforcer» sa défense antiaérienne.

L’Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie en représailles aux bombardements russes quotidiens contre son territoire.

«Si vous ne parvenez pas tout seul à la conclusion qu’il est temps de mettre fin à cette guerre, l’Ukraine continuera à se battre pour son existence», affirme M. Zelensky dans sa lettre.

Ukraine's Volodymyr Zelensky has proposed a face-to-face meeting with Vladimir Putin in a rare open letter to the Russian leader, shortly after Putin conceded Moscow needed to strengthen its air defenses amid a spate of Ukrainian attacks. https://t.co/zbikCwMIW5 — The Moscow Times (@MoscowTimes) June 4, 2026

M. Poutine a lui affirmé depuis Saint-Pétersbourg être toujours prêt à négocier avec Kiev un accord de sortie du conflit, qui n’exclut pas, selon lui, un contrôle total de Moscou sur le Donbass, bassin minier de l’est de l’Ukraine dont fait partie Donetsk.

Le dirigeant russe a par ailleurs affirmé que les troupes de Moscou avançaient «sur l’ensemble de la ligne de front».

Une analyse par l’AFP des données de l’Institut pour l’étude de la guerre montre cependant que l’Ukraine a repris aux Russes quelque 282 km2 en mai, réduisant pour le deuxième mois d’affilée la zone de son territoire contrôlée par Moscou, qui gagnait du terrain depuis l’automne 2023.