Des attaques russes nocturnes tuent trois personnes en Ukraine

Des secouristes ukrainiens évacuent un habitant d'un immeuble endommagé après un bombardement aérien à Kharkiv le 3 février 2026. AFP or licensors

«Cette nuit, l’ennemi a attaqué des zones résidentielles de la ville de Bogodukhiv (dans la région de Kharkiv, NDLR) au moyen de frappes de drones», a relaté le service d’urgence national sur Telegram.

BREAKING: Russia struck a residential complex in Odessa, Ukraine, with a drone, resulting in mass casualties. pic.twitter.com/K7YpcAjUlA — World Source News (@Worldsource24) February 9, 2026

Les corps sans vie d’une femme et d’un enfant de 10 ans ont été extraits des décombres, a-t-il ajouté, précisant que trois autres personnes avaient été blessées et qu’un bâtiment d’habitation avait été «complètement détruit».

Dans le sud du pays, à Odessa, «un homme de 35 ans» a perdu la vie dans une attaque nocturne de drones Shahed de fabrication iranienne, qui a aussi fait deux blessés, selon le chef de l’administration militaire de la ville, Serguiï Lyssak. D’après lui, 21 appartements ont été endommagés dans des immeubles d’habitation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les Etats-Unis voulaient que la guerre en Ukraine, lancée par l’invasion russe de février 2022, se termine «d’ici le début de l’été, en juin», selon des propos à la presse diffusés samedi. Toujours selon le chef de l’Etat ukrainien, Washington a invité les délégations russe et ukrainienne aux Etats-Unis pour procéder à de nouvelles discussions.

Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, sur une cessation des hostilités.

Our negotiating team is returning to Ukraine today, late in the evening. Tomorrow, they will report on the sensitive aspects of the negotiations in Abu Dhabi that cannot be discussed over the phone.



We are preparing for the next meetings — trilateral ones. pic.twitter.com/dNtjTehDg3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2026

Pour faire pression sur l’Ukraine, l’armée russe multiplie depuis des mois les frappes massives sur les infrastructures énergétiques, provoquant des coupures d’électricité, d’eau et de chauffage d’ampleur, alors que le pays connaît un hiver particulièrement froid.