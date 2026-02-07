International

Ukraine: le réseau électrique visé par une importante attaque russe

Des employés réparent des sections de la centrale de cogénération Darnytska endommagées par des frappes aériennes russes à Kiev, le 4 février 2026. AFP or licensors

L’Ukraine a été visée samedi matin par une importante attaque contre son réseau énergétique qui a provoqué des coupures de courant dans une grande partie du pays, a annoncé la compagnie ukrainienne d’électricité.

Par Le360 (avec AFP)
Le 07/02/2026 à 07h31

«La Russie mène une nouvelle attaque massive contre les installations du réseau électrique ukrainien», a déclaré Ukrenergo sur Telegram.

«En raison des dégâts causés par l’ennemi, des coupures d’urgence ont été mises en place dans la plupart des régions», a ajouté le fournisseur, précisant dans son message vers 05H15 GMT que l’attaque était en cours.

La Russie mène depuis des mois une campagne de frappes sur le réseau énergétique ukrainien, provoquant la pire crise de ce secteur depuis le début de l’invasion en 2022. Des centaines de milliers de foyers ukrainiens se sont retrouvés à plusieurs reprises dans le noir et dans le froid.

Samedi matin, des coupures de courant ont notamment été signalées par les autorités à Kiev, déjà particulièrement affectée ces dernières semaines.

Les températures ont plongé à -5°C dans la capitale au petit matin et doivent baisser pendant le week-end pour atteindre jusqu’à -20°C lundi.

Explosions et coupures de courant ont aussi été signalées dans l’ouest.

L’armée polonaise a annoncé sur X avoir déployé des avions pour protéger son espace aérien, comme souvent en cas de bombardements russes visant les régions frontalières.

Ces nouveaux bombardements interviennent au lendemain de tirs à Moscou blessant un haut responsable du renseignement militaire russe, le général Vladimir Alekseïev.

Les autorités russes ont imputé cette attaque à Kiev, qui n’a pas réagi.

Sur le plan diplomatique, Russes et Ukrainiens se sont retrouvés à Abou Dhabi mercredi et jeudi en présence des Américains pour négocier une issue à près de quatre ans de guerre en Ukraine.

Le seul résultat tangible annoncé publiquement a été un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, le premier de ce type depuis le mois d’octobre.

Vendredi soir, dans son allocution quotidienne, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé que son équipe de négociateurs, une fois rentrée en Ukraine, lui ferait samedi un compte-rendu des «aspects sensibles des négociations ne pouvant pas être évoqués au téléphone».

Il a également affirmé qu’il allait s’entretenir samedi avec «des partenaires européens» de Kiev.

Par Le360 (avec AFP)
Le 07/02/2026 à 07h31
#Ukraine#Russie#Pologne

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine et Russie poursuivent leurs pourparlers à Abou Dhabi

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Trêve d’une semaine sur Kiev, sur fond de froid extrême en Ukraine

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: une attaque aérienne russe fait trois morts dans la région de Zaporijjia

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Abou Dhabi accueille une réunion trilatérale Russie–Ukraine–États-Unis

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
3
Ksar El Kébir vue du ciel: la montée des eaux se poursuit et engloutit, peu à peu, toute la ville
4
A quoi ressemblent Sidi Kacem et Sidi Slimane, inondées par la crue de l’oued Sebou
5
Sidi Slimane: les évacuations préventives s’intensifient, un total national de 154.309 personnes replacées
6
Casablanca: pénuries ponctuelles de carburant, les automobilistes témoignent
7
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
8
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
Revues de presse

Voir plus