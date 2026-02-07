Ukraine: le réseau électrique visé par une importante attaque russe

Des employés réparent des sections de la centrale de cogénération Darnytska endommagées par des frappes aériennes russes à Kiev, le 4 février 2026. AFP or licensors

«La Russie mène une nouvelle attaque massive contre les installations du réseau électrique ukrainien», a déclaré Ukrenergo sur Telegram.

«En raison des dégâts causés par l’ennemi, des coupures d’urgence ont été mises en place dans la plupart des régions», a ajouté le fournisseur, précisant dans son message vers 05H15 GMT que l’attaque était en cours.

Ukrenergo implements emergency power cuts in most regions due to massive enemy attack https://t.co/bRYIhQxZM7 pic.twitter.com/5dE0DX7EIb — Ukrinform-EN (@Ukrinform_News) February 7, 2026

La Russie mène depuis des mois une campagne de frappes sur le réseau énergétique ukrainien, provoquant la pire crise de ce secteur depuis le début de l’invasion en 2022. Des centaines de milliers de foyers ukrainiens se sont retrouvés à plusieurs reprises dans le noir et dans le froid.

Samedi matin, des coupures de courant ont notamment été signalées par les autorités à Kiev, déjà particulièrement affectée ces dernières semaines.

Les températures ont plongé à -5°C dans la capitale au petit matin et doivent baisser pendant le week-end pour atteindre jusqu’à -20°C lundi.

Explosions et coupures de courant ont aussi été signalées dans l’ouest.

L’armée polonaise a annoncé sur X avoir déployé des avions pour protéger son espace aérien, comme souvent en cas de bombardements russes visant les régions frontalières.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/51Ex4F29OL — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 7, 2026

Ces nouveaux bombardements interviennent au lendemain de tirs à Moscou blessant un haut responsable du renseignement militaire russe, le général Vladimir Alekseïev.

Les autorités russes ont imputé cette attaque à Kiev, qui n’a pas réagi.

Sur le plan diplomatique, Russes et Ukrainiens se sont retrouvés à Abou Dhabi mercredi et jeudi en présence des Américains pour négocier une issue à près de quatre ans de guerre en Ukraine.

Le seul résultat tangible annoncé publiquement a été un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, le premier de ce type depuis le mois d’octobre.

Vendredi soir, dans son allocution quotidienne, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé que son équipe de négociateurs, une fois rentrée en Ukraine, lui ferait samedi un compte-rendu des «aspects sensibles des négociations ne pouvant pas être évoqués au téléphone».

Our negotiating team is returning to Ukraine today, late in the evening. Tomorrow, they will report on the sensitive aspects of the negotiations in Abu Dhabi that cannot be discussed over the phone.



We are preparing for the next meetings — trilateral ones. pic.twitter.com/dNtjTehDg3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2026

Il a également affirmé qu’il allait s’entretenir samedi avec «des partenaires européens» de Kiev.