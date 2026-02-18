Ukraine: les discussions doivent reprendre à Genève entre Russes et Ukrainiens

La délégation américaine attendant le début d'une réunion, le premier jour du troisième cycle de pourparlers trilatéraux entre les délégations russe, ukrainienne et américaine à Genève, le 17 février 2026. AFP or licensors

Les échanges, qui ont duré six heures, «ont été très tendus» mardi a déclaré une source proche de la délégation russe, précisant que les négociations devaient reprendre le lendemain.

Les trois délégations s’étaient retrouvées à huis clos à l’hôtel InterContinental, tandis que des «conseillers» de quatre pays européens, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie, étaient également présents à Genève.

«À la suite de la séance plénière, les travaux se sont poursuivis en groupes par domaines prioritaires» avec des réunions des «blocs politiques et militaire», a indiqué l’un des négociateurs ukrainiens, Roustem Oumerov, sur Telegram, précisant que les négociations devaient reprendre mercredi.

The first day of trilateral negotiations in Geneva has ended.



After the joint session, we continued working in groups by areas. The discussions focused on practical issues and the mechanisms of possible solutions.



Both the political and military tracks have completed their work… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 17, 2026

L’ex-ministre ukrainien de la Défense a précisé avoir rendu compte de ces travaux «au cours d’une réunion séparée aux représentants des partenaires américains et européens».

Pression américaine

Les parties travaillent sur la base du plan américain dévoilé il y a plusieurs mois, qui prévoit notamment des concessions territoriales de la part de l’Ukraine en échange de garanties de sécurité occidentales.

Les négociations bloquent toutefois sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel de l’est de l’Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu’elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que Kiev refuse.

Les discussions de Genève font suite à deux récentes sessions de pourparlers à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, qui n’avaient pas débouché sur de grands progrès.

L’émissaire de la Maison Blanche Steve Witkoff a cependant salué mercredi l’avancée représentée par la poursuite de ce processus de négociation rassemblant Russes et Ukrainiens.

«Le succès du président Trump à réunir ensemble les deux parties de cette guerre a apporté un progrès significatif», a indiqué sur X le négociateur après une première journée de pourparlers.

Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings.



President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026

«Les deux parties sont convenues d’informer leurs dirigeants respectifs et de continuer à travailler en vue d’un accord», a-t-il ajouté.

Donald Trump fait pression pour obtenir un dénouement diplomatique du conflit déclenché par l’invasion russe de l’Ukraine, en février 2022.

«L’Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions, et rapidement», a répété lundi soir le président américain, après avoir appelé la semaine dernière son homologue ukrainien à «se bouger», assurant que la Russie voulait «conclure un accord».

Concessions demandées à Kiev

Volodymyr Zelensky a pour sa part mis en doute à de multiples reprises la volonté du Kremlin de négocier.

Le président ukrainien a estimé qu’il n’était «pas juste» que le président Trump appelle l’Ukraine et non la Russie à faire des concessions pour obtenir la paix, dans une interview au média américain Axios.

EXCLUSIVE: Zelensky says Ukrainian public won't let him hand Russia territory https://t.co/Wt1dokv4iP — Axios (@axios) February 17, 2026

Il a dit espérer que cette pression redoublée sur Kiev «soit juste sa tactique et pas une décision».

Samedi, en marge de la Conférence sur la Sécurité de Munich, le chef de l’Etat ukrainien a de nouveau exclu, à ce stade, de céder des territoires à la Russie, qui occupe mi-février 19,5% du territoire ukrainien.

Selon la politologue Tatiana Stanovaïa, le choix d’un conseiller du Kremlin, l’historien nationaliste Vladimir Medinski, pour mener la délégation russe à Genève, illustre le «retour des exigences politiques au centre des discussions».

La Russie avait précédemment réclamé une réduction de la taille de l’armée ukrainienne et un engagement de l’Ukraine à ne pas entrer dans l’Otan.

Quelques heures avant le début des entretiens à Genève, la Russie a à nouveau massivement bombardé l’Ukraine, tirant 396 drones et 29 missiles au cours de la nuit de mardi à mercredi.

«Il s’agissait d’une frappe combinée, délibérément calculée pour causer autant de dégâts que possible à notre secteur énergétique», a dénoncé le président Volodymyr Zelensky, évoquant le «mépris de la Russie pour les efforts de paix».

In the massive strike with which the Russians began the day, 29 missiles of various types were fired, and 25 were shot down. This is an important result for our air defense, and once again, we emphasize that air defense is a daily necessity. I thank all our partners who… pic.twitter.com/PmmIjwpE31 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2026

Cette attaque a fait neuf blessés et laissé «des dizaines de milliers de personnes» sans eau ni chauffage en plein hiver à Odessa, le grand port du sud de l’Ukraine, a-t-il souligné.

Un drone russe a par ailleurs provoqué mardi matin la mort de trois employés d’une centrale électrique à Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine, ont annoncé les autorités.

Pour faire pression sur Kiev, sur fond de négociations, la Russie multiplie depuis des semaines les frappes dévastatrices sur les infrastructures ukrainiennes.