International

Ukraine: un drone frappe la centrale nucléaire de Zaporijjia contrôlée par Moscou

Un soldat russe patrouille sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporijjia, à Energodar, le 1er mai 2022. Cette centrale nucléaire, dans le sud-est de l'Ukraine, est la plus grande centrale nucléaire d'Europe et l'une des 10 plus grandes au monde.

Un soldat russe patrouille sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporijjia, à Energodar, le 1er mai 2022. Cette centrale nucléaire, dans le sud-est de l'Ukraine, est la plus grande centrale nucléaire d'Europe et l'une des 10 plus grandes au monde. . Andrey BORODULIN / AFP

Un drone a frappé la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, occupée par la Russie dans le sud de l’Ukraine, a annoncé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/06/2026 à 07h58

«Un drone a frappé aujourd’hui un bâtiment abritant une turbine sur le site, provoquant, selon certaines informations, un trou dans son mur», a indiqué samedi soir sur X l’AIEA, basée à Vienne, citant les autorités locales de la centrale.

«Il ne devrait y avoir aucune attaque d’aucune sorte provenant de la centrale ou visant celle-ci», a ajouté l’agence en citant son directeur général, Rafael Grossi. «Attaquer des sites nucléaires, c’est jouer avec le feu», a-t-il averti.

La centrale de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, est occupée depuis mars 2022 par la Russie. Elle est située sur la rive sud du Dniepr, un fleuve qui fait office de ligne de front naturelle entre les belligérants.

Dans une déclaration relayée par les médias russes, le groupe nucléaire public russe Rosatom a accusé l’armée ukrainienne d’avoir mené cette attaque délibérée, affirmant que le drone était guidé par un câble à fibre optique, ce qui exclurait totalement «la possibilité d’une frappe accidentelle».

«Aujourd’hui, nous nous sommes rapprochés d’un incident qui risque fort d’affecter même ceux qui vivent bien au-delà des frontières de la Russie et de l’Ukraine», a mis en garde le patron de Rosatom Alexeï Likhatchev.

Rejetant ces accusations, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a estimé dans un communiqué qu’elles manquaient de «logique».

«On ne comprend pas pourquoi l’Ukraine frapperait sa propre centrale nucléaire située sur son propre territoire, qu’elle cherche elle-même à reprendre sous son contrôle souverain», a déclaré le ministère.

«Nous considérons ces déclarations comme une nouvelle opération de désinformation menée par l’État occupant», a-t-il ajouté.

Selon Rosatom, la frappe a ouvert une brèche dans le mur de la salle des machines, mais n’a pas endommagé les équipements essentiels de la centrale.

Le ministère russe de la Défense a précisé que les dégâts causés par le drone se situent «à 10 mètres de la salle du réacteur».

Dimanche en début d’après-midi, les autorités de la centrale ont rapporté une nouvelle attaque ukrainienne ayant touché l’atelier de transport de la centrale, un site déjà visé à plusieurs reprises ces derniers mois.

Six bus et deux camions ont été détruits dans cette attaque, selon la même source, qui précise que la centrale continue de «fonctionner normalement» et que sa sécurité d’exploitation est «pleinement assurée».

Moscou et Kiev s’accusent régulièrement mutuellement de faire courir le risque d’une catastrophe nucléaire à travers leurs attaques, depuis la prise du site par les forces russes.

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/06/2026 à 07h58
#Ukraine#Russie#Zaporijjia

LEs contenus liés

International

Ukraine: intenses bombardements russes sur Kiev, au moins un mort

International

Nouvelles attaques de Moscou et Kiev après l’expiration de la trêve, un mort en Ukraine

International

Ukraine: au moins deux morts et 21 blessés dans une frappe russe à Dnipro

International

Ukraine: deux morts à Odessa après des frappes russes, l’Europe débloque 90 milliards d’euros

Articles les plus lus

1
Viandes altérées après l’Aïd: les familles concernées pourront-elles être indemnisées?
2
Carburants: le gasoil baisse de 53 centimes le litre dès le 1er juin
3
Zoo de Aïn Sebaâ: naissance rare d’un petit tapir, une première au Maroc
4
Plus grand barrage du Maroc et troisième d’Afrique: Al Wahda atteint un niveau de remplissage record et frôle sa capacité maximale
5
Moines de Tibhirine: le pacte du GIA et de l’État algérien
6
États-Unis: le démocrate Marc A. Veasey se rallie au Polisario Front Terrorist Designation Act
7
La Chaouia donne le coup d’envoi de la saison des récoltes
8
Drones militaires: avec 102 appareils MALE/HALE, le Maroc prend la tête en Afrique
Revues de presse

Voir plus