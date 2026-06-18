Moscou visée par une attaque «à grande échelle» de drones ukrainiens

De la fumée noire s'élève de la zone de la raffinerie de pétrole de Moscou du producteur russe Gazprom Neft, dans la banlieue sud-est de Moscou, le 18 juin 2026

Cette annonce intervient alors que le président russe Vladimir Poutine accueille à partir de mercredi soir des dirigeants asiatiques pour un sommet de deux jours Russie-Asean à Kazan (centre).

«Les forces de défense aérienne continuent de repousser une attaque de grande envergure. Plusieurs drones ont réussi à atteindre la MNPZ», une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, située dans la capitale, a écrit M. Sobianine sur Telegram.

Moscow’s biggest oil refinery has been hit for the second time in a week.



Ukrainian drones sparked fires at the facility, which supplies up to 40% of the capital’s fuel, while also targeting energy infrastructure in Russia’s Rostov region.https://t.co/IAGvg5z3JT — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026

Le maire a par la suite indiqué que 52 drones avaient été détruits vers 04H15 GMT par les défenses antiaériennes russes.

Atteinte par les drones, la MNPZ située dans le quartier de Kapotnia (sud-est) est une raffinerie de la société russe Gazpromneft, qui assure plus d’un tiers des besoins en carburant de la capitale russe, notamment pour ses aéroports, selon des informations disponibles sur son site officiel.

Mardi, cette même raffinerie avait déjà été visée par une vaste attaque de drones ukrainiens.

L’attaque a provoqué la mise en place d’une alerte aérienne dans un des principaux aéroports de Moscou, celui de Chérémétievo, où des évacuations de passagers et du personnel depuis les terminaux et des avions ont eu lieu vers des abris sécurisés.

Moscow airports paralyzed by drone attacks



There is a real collapse at Vnukovo: people have been sitting in the terminal for up to 16 hours, unable to leave.



Passengers are being given mattresses. Waiting areas are overcrowded, and some people are sleeping on the floor.… pic.twitter.com/3xBMoOjelY — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2026

Peu avant 05H00 GMT, ces mesures ont été levées et le fonctionnement de l’aéroport a commencé à revenir à la normale, selon un communiqué publié par Chérémétiévo.

Dans la région de Moscou, l’attaque de drones a endommagé un immeuble résidentiel et un centre commercial, sans faire de blessés, selon le gouverneur régional, Andreï Vorobiov.

La Russie continue de frapper presque quotidiennement l’Ukraine, plus de quatre ans après le début du conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui semble jusqu’à présent sans issue diplomatique.

L’Ukraine a également intensifié ses frappes sur le territoire russe, parfois très loin de la frontière, visant particulièrement des infrastructures de transport et de stockage d’hydrocarbures pour tenter d’assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.