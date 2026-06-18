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Moscou visée par une attaque «à grande échelle» de drones ukrainiens

De la fumée noire s'élève de la zone de la raffinerie de pétrole de Moscou du producteur russe Gazprom Neft, dans la banlieue sud-est de Moscou, le 18 juin 2026

Une attaque «à grande échelle» de drones ukrainiens a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur Moscou, plusieurs projectiles touchant une raffinerie, a annoncé le maire de la ville, Sergueï Sobianine.

Par Le360 (avec AFP)
Le 18/06/2026 à 07h28

Cette annonce intervient alors que le président russe Vladimir Poutine accueille à partir de mercredi soir des dirigeants asiatiques pour un sommet de deux jours Russie-Asean à Kazan (centre).

«Les forces de défense aérienne continuent de repousser une attaque de grande envergure. Plusieurs drones ont réussi à atteindre la MNPZ», une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, située dans la capitale, a écrit M. Sobianine sur Telegram.

Le maire a par la suite indiqué que 52 drones avaient été détruits vers 04H15 GMT par les défenses antiaériennes russes.

Atteinte par les drones, la MNPZ située dans le quartier de Kapotnia (sud-est) est une raffinerie de la société russe Gazpromneft, qui assure plus d’un tiers des besoins en carburant de la capitale russe, notamment pour ses aéroports, selon des informations disponibles sur son site officiel.

Mardi, cette même raffinerie avait déjà été visée par une vaste attaque de drones ukrainiens.

L’attaque a provoqué la mise en place d’une alerte aérienne dans un des principaux aéroports de Moscou, celui de Chérémétievo, où des évacuations de passagers et du personnel depuis les terminaux et des avions ont eu lieu vers des abris sécurisés.

Peu avant 05H00 GMT, ces mesures ont été levées et le fonctionnement de l’aéroport a commencé à revenir à la normale, selon un communiqué publié par Chérémétiévo.

Dans la région de Moscou, l’attaque de drones a endommagé un immeuble résidentiel et un centre commercial, sans faire de blessés, selon le gouverneur régional, Andreï Vorobiov.

La Russie continue de frapper presque quotidiennement l’Ukraine, plus de quatre ans après le début du conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui semble jusqu’à présent sans issue diplomatique.

L’Ukraine a également intensifié ses frappes sur le territoire russe, parfois très loin de la frontière, visant particulièrement des infrastructures de transport et de stockage d’hydrocarbures pour tenter d’assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.

Par Le360 (avec AFP)
Le 18/06/2026 à 07h28
#Russie#Ukraine#Attaque

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