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Vers un remaniement gouvernemental en Ukraine: ce que l’on sait après l’annonce de Zelensky

(Archives) La Première ministre ukrainienne nouvellement nommée, Ioulia Svyrydenko, assiste à une séance du Parlement ukrainien à Kiev le 17 juillet 2025. (Photo d'ANDRII NESTERENKO/AFP). AFP or licensors

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental pour accompagner un «changement de stratégie politique» dont les priorités seront la mise en œuvre d’accords de défense avec les alliés de l’Ukraine et un changement de rôle pour l’actuelle Première ministre.

Par Le360 (avec AFP)
Le 13/07/2026 à 07h28

«Des changements de personnel vont commencer en Ukraine pour assurer la réalisation de la nouvelle stratégie politique», a déclaré M. Zelensky dans un communiqué diffusé sur X.

Voilà ce que l’on sait des nouvelles priorités et de ce remaniement voulu par le chef de l’État ukrainien et dont les détails devraient être connus dans les prochains jours.

Svyrydenko auprès d’une «partenaire clé»

Zelensky s’est dit «reconnaissant» à l’égard de la Première ministre Ioulia Svyrydenko, nommée en juillet dernier, et lui a «proposé de prendre la tête d’un nouveau domaine important des relations avec un partenaire clé», sans fournir de détails ni dire qui pourrait la remplacer pour diriger le gouvernement.

Celle-ci a remercié le président pour sa «confiance» et a affirmé être «prête à servir l’État ukrainien» mais sans non plus donner de précisions.

Zelensky s’est entretenu dans la journée de dimanche avec le ministre de l’Énergie et ex-Premier ministre Denys Chmygal, le ministre de la Défense Mikhaïlo Fedorov, le maire de Kharkiv Igor Terekhov et Serguiï Koretsky, le directeur général de la plus grande entreprise publique du secteur de l’énergie, Naftogaz.

Tous sont, selon les médias ukrainiens, de possibles remplaçants pour prendre la tête du nouveau gouvernement.

Défense antiaérienne, UE et bon voisinage

Volodymyr Zelensky a cité un certain nombre de priorités dans la politique étrangère, dont l’application de l’accord avec Washington pour fabriquer dans son pays des missiles antiaériens Patriot, un projet de nouveau système de défense antiaérienne européenne, les négociations en vue d’une adhésion à l’UE et un renouvellement des relations avec la Pologne et la Hongrie voisines.

«Chaque domaine prioritaire de la politique étrangère sera confié à une personne précise, dotée d’une solide expérience», a-t-il affirmé.

L’Ukraine demande notamment à Washington de pouvoir produire sur son territoire les coûteux Patriot, indispensables actuellement pour contrer les missiles balistiques russes mais difficiles à obtenir, leurs stocks s’étant réduits avec la guerre au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a annoncé cette semaine que l’Ukraine obtiendrait la licence nécessaire, sans autres précisions, alors que la production même de telles munitions prend beaucoup de temps.

La Russie a récemment intensifié ses tirs de missiles balistiques, particulièrement contre la capitale, Kiev, où deux frappes massives au début du mois ont fait plus de 50 morts au total.

«Se préparer pour l’hiver»

«Se préparer pour l’hiver est une priorité extrêmement importante et l’Ukraine doit être prête pour toute menace qui pourrait se présenter», a insisté Zelensky.

Car le secteur énergétique fait face à la tâche immense de réparer les dégâts causés par les bombardements russes incessants qui ont provoqué la pire crise énergétique dans ce pays l’hiver dernier, sous des températures très basses.

«La transformation des entreprises publiques, sur lesquelles la résilience de l’Ukraine dépend largement, doit être accélérée», a-t-il averti.

«Il y a de nouveaux défis à cause des frappes russes, particulièrement contre les infrastructures énergétiques dans les régions frontales et du front, pour les stations-service et autres structures», a souligné dimanche Zelensky, faisant état de sa rencontre avec Serguiï Koretsky, qu’il a félicité pour son travail.

Un remaniement du gouvernement doit être entériné par le Parlement ukrainien mais celui-ci s’est largement rallié derrière le président depuis le début de l’invasion russe.

Par Le360 (avec AFP)
Le 13/07/2026 à 07h28
#Ukraine-Russie#Volodymyr Zelensky#États-Unis#remaniement#Défense#Union européenne#Energie

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