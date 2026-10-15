Carburants: le gasoil en baisse de 20 centimes dès ce jeudi soir

Après une série de relèvements rapprochés, les automobilistes devraient bénéficier d’un léger répit. Le prix du gasoil connaîtra une baisse de 20 centimes par litre à partir de ce jeudi soir, aux alentours de 23h50, selon les informations recueillies par Le360 auprès d’une source sûre. Le prix de l’essence sans plomb ne devrait, en revanche, pas bouger.

Sur la base des derniers tarifs relevés à Casablanca, le litre de gasoil devrait ainsi passer d’environ 16,10 à 16,18 dirhams à une fourchette de 15,90 à 15,98 dirhams, selon les enseignes. Les prix peuvent varier légèrement d’une station à l’autre et d’une région à l’autre.

Une première baisse après six hausses successives

Cette correction intervient après six hausses successives enregistrées depuis la mi-juillet. Le gasoil avait augmenté de 69 centimes à la mi-juillet, d’un dirham début août, de 65 centimes à la mi-août, de 6 centimes au 1er septembre, de 34 centimes le 16 septembre et de 80 centimes au début du mois d’octobre.

Le cumul de ces augmentations avait atteint environ 3,54 dirhams par litre. Avec la baisse annoncée ce jeudi soir, la hausse nette depuis la mi-juillet resterait de l’ordre de 3,34 dirhams par litre. Autrement dit, le recul attendu ne compense qu’une petite partie de l’envolée des prix observée ces derniers mois.

Autre particularité, plus récente, du marché marocain des carburants, le gasoil est désormais plus cher que l’essence, une inversion des prix qui semble s’installer, sans que l’on puisse encore en présager la durée. Après la baisse annoncée ce jeudi soir, le litre de gasoil devrait encore coûter environ 27 à 39 centimes de plus que l’essence à Casablanca, selon les tarifs relevés précédemment.

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Cette baisse intervient dans un contexte international marqué par de nouveaux développements sur le marché du diesel russe. Le 9 octobre, l’administration américaine a autorisé, sous certaines conditions, des transactions liées à la vente, à la livraison et à l’importation de diesel d’origine russe, par le biais d’une licence générale publiée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Cette décision fait suite à des discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur la reprise des approvisionnements russes, avec l’objectif affiché de contribuer à la détente des prix des carburants.

Moscou a partiellement assoupli ses restrictions à l’exportation de gazole à compter du 10 octobre. Selon Reuters, le Kremlin a indiqué ce jeudi que le diesel russe recommençait à atteindre les marchés internationaux, tout en reconnaissant que cette reprise ne suffirait pas, à elle seule, à stabiliser complètement les marchés pétroliers.

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Dans ce contexte, un pétrolier transportant environ 40.000 tonnes de gazole russe à très faible teneur en soufre fait actuellement route vers le Maroc. Selon les données de suivi maritime de LSEG rapportées par Reuters et relayées ce jeudi par Le360, la cargaison a été chargée le 13 octobre au port russe de Primorsk, en mer Baltique. L’identité de l’importateur, le port marocain de destination et l’affectation finale de cette cargaison ne sont toutefois pas connus à ce stade.

Il convient enfin de rappeler que les prix affichés à la pompe au Maroc ne répercutent pas instantanément les évolutions des cours internationaux. Ils reflètent notamment les conditions d’achat des cargaisons importées, généralement négociées et achetées au moins deux semaines auparavant. La baisse annoncée ce jeudi ne traduit donc pas nécessairement l’ensemble des évolutions les plus récentes du marché international du diesel.