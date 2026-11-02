Politique

Chambre des représentants: échange tendu entre Ouahbi et le PJD autour de la lutte contre l’enrichissement illicite

Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, lors de son intervention à la Chambre des représentants, lundi 2 novembre 2026.

Par Najwa Targhi
Le 02/11/2026 à 18h34

VidéoUn échange tendu a opposé, lundi, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, aux députés du Parti de la justice et du développement (PJD) à la Chambre des représentants. En cause, une réponse du ministre qualifiée de «misérable» par le groupe parlementaire, provoquant une vive réaction de sa part.

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour, dont la lutte contre l’enrichissement illicite et la moralisation de la vie publique.

C’est à l’occasion de cette dernière question qu’un échange tendu a opposé le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, au groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD), après que celui-ci a qualifié sa réponse de «misérable».

Le terme a immédiatement fait réagir le ministre, qui a dénoncé un manque de respect dans les échanges entre les pouvoirs législatif et exécutif. «Est-ce une dérive que de qualifier les propos d’un ministre de misérables? Soit nous échangeons dans le respect des règles éthiques, soit nous finirons par employer les mêmes termes», a-t-il lancé devant les députés.

Lire aussi : Gouvernement El Mansouri: la Chambre des représentants lui accorde sa confiance après des débats houleux

Visiblement agacé, Abdellatif Ouahbi a ensuite menacé de quitter l’hémicycle si les échanges ne retrouvaient pas un niveau de respect conforme à celui dû à l’institution parlementaire. «Que me demande-t-on, Monsieur le Président? De me retirer de la séance pour qu’il n’y ait plus de misère dans cet hémicycle?», a-t-il ironisé.

L’incident a conduit le député Abdellah Bouanou, intervenant au nom du groupe du PJD, à prendre la parole pour calmer les esprits. Tout en rappelant que le respect devait être réciproque entre les institutions législative et exécutive, il a demandé au président de séance de faire retirer le terme «misérable» du procès-verbal.

Au-delà de cet échange, la question de la lutte contre l’enrichissement illicite a donné lieu à un débat sur les moyens de renforcer l’arsenal juridique, les garanties entourant les procédures judiciaires et la nécessité de préserver les droits des personnes mises en cause.

À cette occasion, Abdellatif Ouahbi a notamment annoncé la présentation prochaine de textes législatifs relatifs à l’enrichissement illicite, aux conflits d’intérêts et au blanchiment d’argent.

Par Najwa Targhi
Le 02/11/2026 à 18h34
#Maroc#Abdellatif Ouahbi#PJD#Chambre des représentants#Abdellah Bouanou

LEs contenus liés

Politique

Après son éviction du gouvernement, Madiha Khayr quitte la Chambre des représentants

Politique

La Chambre des représentants se prononcera jeudi sur le programme gouvernemental

Politique

Chambre des représentants: les ministres élus en tant que députés abandonnent leur fonction parlementaire

Politique

Chambre des représentants: une séance d’élection marquée par l’absence de cent députés

Politique

Chambre des représentants: qui sont les vice-présidents et présidents des commissions thématiques?

Politique

Chambre des représentants. Qui sont les neuf chefs des nouveaux groupes parlementaires?

Politique

Adil El Bitar élu vice-président de la Chambre des représentants

Politique

La Chambre des représentants élit ce mercredi ses structures

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Le quotidien français Les Échos: la fin de la MINURSO est un signal envoyé aux investisseurs
3
Avant et après le veto russe, l’avion de Lavrov a fait le plein au Maroc
4
Sahara marocain: le Parlement pointe la responsabilité d’Alger et appelle à la libération des séquestrés de Tindouf
5
Carburants: jusqu’à 1 DH de hausse pour le gasoil, des écarts inédits entre distributeurs
6
Une société saine
7
In Ekker, Gara Djebilet: le régime algérien décontamine en clip et extrait en images
8
Après avoir liquidé la MINURSO, Moscou cherche un bouc émissaire
Revues de presse

Voir plus