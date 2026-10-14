Politique

Chambre des représentants: qui sont les vice-présidents et présidents des commissions thématiques?

Lors des élections à la Chambre des représentants, mercredi 14 octobre à Rabat. (PHOTO Y.MANNAN/LE360)

Le président de la Chambre des représentants, Ahmed Touizi, a présidé ce mercredi la cérémonie de désignation des membres de son bureau et d’élection des présidents des neuf commissions thématiques de l’institution législative pour la période 2026-2031.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/10/2026 à 20h15

Le poste de premier vice-président de la chambre des représentants a été confié au député du Rassemblement national des indépendants (RNI, 66 sièges), Mustapha Baitas, ancien porte-parole du gouvernement, alors que la deuxième vice-présidence a été attribuée à l’Istiqlalien Khalid Chennak. Le Parti de la justice et du développement (PJD, 54 sièges) s’est vu accorder la troisième vice-présidence via son député Abdellah Bouanou.

La composition du bureau:

- Premier vice-président: Mustapha Baitas (RNI)

- Deuxième vice-président: Khalid Chennak (Istiqlal)

- Troisième vice-président: Abdellah Bouanou (PJD)

- Quatrième vice-président: Mohamed Ouzzine (MP)

- Cinquième vice-président: Mohamed Mellal (USFP)

- Sixième vice-président: Mohamed Joudar (UC)

- Septième vice-présidente: Meriem Ouhssata (PPS)

- Huitième vice-président: Adil El Bitar (PAM)

Les questeures: Amina Maelainine (PJD) et Houda El Mghari (PAM).

Les secrétaires de la Chambre: Fatima-Zahra Barassraoui (RNI), M’barek Hmia (Istiqlal), Aziza Boujdida (PAM).

Les présidents des commissions thématiques:

- Président de la commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger: Mohamed El Gherras (UC).

- Président de la Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat, de la politique de la ville et des affaires administratives: Moncef Ettob (Istiqlal).

- Président de la Commission de la justice, de la législation, des droits de l’Homme et des libertés: Mohamed Ghayate (RNI).

- Président de la Commission des finances et du développement économique: Moulay Hicham El Mhajri (PAM).

- Président de la Commission des secteurs sociaux: Mustapha Ibrahimi (PJD).

- Président de la Commission des secteurs productifs: Mohamed Laaraj (MP).

- Président de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines, de l’environnement et du développement durable: Abdelhak Amghar (USFP).

- Président de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication: Hassan Derham (PPS).

- Président de la Commission de contrôle des finances publiques et de la gouvernance: Hanane El Massi (PAM).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/10/2026 à 20h15
#chambre des représentants#Politique#Ahmed Touizi

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