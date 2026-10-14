Adil El Bitar élu vice-président de la Chambre des représentants

L’élection d’Adil El Bitar au poste de vice-président de la Chambre des représentants, lors de la séance consacrée aujourd’hui à la constitution des instances de la Chambre, marque une nouvelle étape dans son parcours politique et parlementaire. Elle témoigne de la confiance que lui accorde la direction du Parti Authenticité et Modernité (PAM), au regard de son expérience législative et de contrôle de l’action gouvernementale, ainsi que des responsabilités qu’il assume sur les plans partisan, professionnel et institutionnel.

Adil El Bitar a notamment présidé la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme, l’une des commissions stratégiques de la Chambre des représentants. Il a également été membre de la Commission des finances et du développement économique, contribuant à l’examen des projets de loi de finances et au suivi des questions relatives aux finances publiques et aux politiques économiques.

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Au cours des dernières années, Adil El Bitar s’est affirmé parmi les figures dirigeantes du Parti Authenticité et Modernité, fort d’une expérience parlementaire couvrant deux législatures et d’une présence constante sur le terrain dans la circonscription d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi et Roches Noires.

Parmi les étapes ayant renforcé son positionnement politique figure le choix de la direction du Parti Authenticité et Modernité de lui confier la présentation du programme électoral du parti pour les élections législatives de 2026. Il est notamment intervenu dans l’émission Grand Format Le360, où il a présenté les principales mesures du programme du PAM, en explicitant ses orientations et ses engagements.

À travers ses sorties médiétiques, Adil El Bitar a démontré sa capacité à présenter le discours politique dans un langage clair et accessible, en s’appuyant sur des chiffres, des données et des arguments pour expliquer les choix du parti et rendre son programme plus compréhensible pour l’opinion publique.

Au-delà de son parcours parlementaire et partisan, Adil El Bitar a acquis une solide expérience dans le domaine du notariat, qu’il exerce à Casablanca depuis 1999. Ce parcours a été couronné par son élection à la présidence du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc pour le mandat 2025-2028. Il est également membre du Conseil exécutif de l’Union internationale du notariat, dont le siège central se trouve à Rome.

Ainsi, son élection au poste de vice-président de la Chambre des représentants ouvre une nouvelle page dans le parcours d’Adil El Bitar, placée sous le signe d’une responsabilité accrue au sein de l’institution législative. Elle lui offre l’occasion de contribuer à la conduite des travaux de la Chambre et au renforcement de son efficacité, dans le respect de ses missions constitutionnelles en matière de législation, de contrôle de l’action gouvernementale, ainsi que de suivi et d’évaluation des politiques publiques et la diplomatie parlementaire.