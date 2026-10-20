La Chambre des représentants se prononcera jeudi sur le programme gouvernemental

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a présenté le programme de son gouvernement devant le Parlement, lundi 19 octobre 2026.

Le programme gouvernemental présenté lundi 19 octobre par Fatima Ezzahra El Mansouri devant les deux Chambres du Parlement réunies en séance commune sera soumis, jeudi 22 octobre, au débat à la Chambre des représentants. Les groupes de la majorité — PAM, Istiqlal, USFP et PPS — et ceux de l’opposition — RNI, PJD et Alliance de la gauche — exposeront à cette occasion leurs positions sur la feuille de route de l’Exécutif pour la législature 2026-2031.

À l’issue des débats et de la réponse de la cheffe du gouvernement, les députés se prononceront sur l’investiture de l’Exécutif, conformément à l’article 88 de la Constitution. Cette étape ouvrira la voie à l’examen parlementaire du projet de loi de finances (PLF) 2027, adopté ce mardi 20 octobre en Conseil de gouvernement et qui doit être déposé au Parlement dans le respect des délais légaux.

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Le programme gouvernemental fixe notamment un objectif de croissance annuelle moyenne de 5% sur la période 2027-2031, avec un déficit budgétaire contenu à 3% du PIB. Il prévoit également de renforcer les aides sociales directes, les dispositifs d’insertion et de formation des jeunes ainsi que le soutien à l’investissement privé.

La feuille de route de l’Exécutif accorde également une place importante à la régionalisation avancée. Les transferts financiers de l’État aux régions devraient ainsi atteindre au moins 12 milliards de dirhams par an à partir de 2027.

Dans le secteur de l’éducation, le gouvernement entend poursuivre la transformation des pratiques pédagogiques, renforcer la gouvernance des établissements scolaires et valoriser le corps enseignant, avec pour objectif d’améliorer la qualité des apprentissages et les performances du système éducatif.