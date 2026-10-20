Politique

La Chambre des représentants se prononcera jeudi sur le programme gouvernemental

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, devant le Parlement, lundi 19 octobre 2026.

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a présenté le programme de son gouvernement devant le Parlement, lundi 19 octobre 2026.

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, soumettra son programme gouvernemental au vote des députés lors d’une séance plénière prévue jeudi 22 octobre à la Chambre des représentants, a appris Le360 de sources concordantes.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 20/10/2026 à 18h31

Le programme gouvernemental présenté lundi 19 octobre par Fatima Ezzahra El Mansouri devant les deux Chambres du Parlement réunies en séance commune sera soumis, jeudi 22 octobre, au débat à la Chambre des représentants. Les groupes de la majorité — PAM, Istiqlal, USFP et PPS — et ceux de l’opposition — RNI, PJD et Alliance de la gauche — exposeront à cette occasion leurs positions sur la feuille de route de l’Exécutif pour la législature 2026-2031.

À l’issue des débats et de la réponse de la cheffe du gouvernement, les députés se prononceront sur l’investiture de l’Exécutif, conformément à l’article 88 de la Constitution. Cette étape ouvrira la voie à l’examen parlementaire du projet de loi de finances (PLF) 2027, adopté ce mardi 20 octobre en Conseil de gouvernement et qui doit être déposé au Parlement dans le respect des délais légaux.

Lire aussi : El Mansouri dévoile sa feuille de route: un programme axé sur l’État social, la discipline et la souveraineté

Le programme gouvernemental fixe notamment un objectif de croissance annuelle moyenne de 5% sur la période 2027-2031, avec un déficit budgétaire contenu à 3% du PIB. Il prévoit également de renforcer les aides sociales directes, les dispositifs d’insertion et de formation des jeunes ainsi que le soutien à l’investissement privé.

La feuille de route de l’Exécutif accorde également une place importante à la régionalisation avancée. Les transferts financiers de l’État aux régions devraient ainsi atteindre au moins 12 milliards de dirhams par an à partir de 2027.

Dans le secteur de l’éducation, le gouvernement entend poursuivre la transformation des pratiques pédagogiques, renforcer la gouvernance des établissements scolaires et valoriser le corps enseignant, avec pour objectif d’améliorer la qualité des apprentissages et les performances du système éducatif.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 20/10/2026 à 18h31
#chambre des représentants#Chef du gouvernement#Fatima Ezzahra El Mansouri#programme

LEs contenus liés

Politique

PLF 2027: le Conseil de gouvernement adopte le projet avant son dépôt au Parlement

Politique

Programme gouvernemental 2026–2031: le temps des résultats mesurables

Politique

Fatima Ezzahra El Mansouri présente un programme gouvernemental «ambitieux», l’opposition réserve sa réaction

Politique

Ouverture du Parlement: les députés saluent les orientations royales et appellent à leur concrétisation

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Impôt sur le revenu: les premiers détails de la réforme
3
Sahara: la patience n’est pas un chèque en blanc
4
Mairies brûlées en France: un journal algérien, porte-voix du régime, applaudit et parle de «vengeance»
5
Sahara: le Maroc veut faire évoluer la position mexicaine
6
Les retenues des barrages poursuivent leur hausse, Hassan Addakhil et Kadoussa en tête
7
Ahmed Rahhou au ministère de l’IA: le procès en âge et en compétence a-t-il un sens?
8
Barrages du Nord: le Loukkos achève ses tests de lâchers avant la saison des pluies
Revues de presse

Voir plus