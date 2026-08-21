Politique

Avocats: «Nous continuerons la lutte contre une loi injuste», affirme le bâtonnier de Rabat, Aziz Rouibah

Aziz Rouibah, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rabat.

Dans une première réaction à la publication au Bulletin officiel de la loi controversée sur les avocats, le bâtonnier de Rabat, Aziz Roubah, a estimé que la profession allait poursuivre «la lutte professionnelle» pour faire face à «une loi injuste et inique».

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 21/08/2026 à 13h35

Conformément à l’article 50 de la Constitution qui octroie au Roi le droit de publier des lois, celle relative à l’organisation de la profession d’avocat a été publiée jeudi 19 août 2026 au Bulletin officiel, la rendant effective malgré le rejet de l’Association nationale des barreaux du Maroc (ANBM). Cette dernière estime qu’«elle touche à l’indépendance des avocats» vis-à-vis des ministères publics et de la justice.

Le bâtonnier de Rabat a écrit sur sa page Facebook que les avocats poursuivront «leur lutte professionnelle pour défendre l’indépendance et la dignité de la profession, nonobstant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi régissant le barreau et sa publication au Bulletin officiel».

Le bâtonnier a ajouté que la profession «avait subi une série de coups durs ces dernières années», soulignant que les atteintes portées à ce métier ont affecté son histoire, son présent et ses perspectives.

Lire aussi : Projet de loi sur les avocats: les robes noires maintiennent la pression

Après la publication de la nouvelle loi au bulletin officiel, Aziz Rouibah a estimé que «l’épreuve de force entre dans une nouvelle phase. Les avocats ne sont ni des nihilistes au point de faire comme si de rien n’était, ni des aventuriers prêts à la désobéissance, ni des faibles enclins à se sentir vaincus ou à capituler».

Il a réaffirmé la poursuite de la lutte professionnelle, en s’appuyant sur les mécanismes légitimes appropriés pour faire face à ce qu’il a qualifié de «loi injuste et inique, tant par sa conception que par les conséquences de ses dispositions».

Lire aussi : Loi sur les avocats: qui est habilité à saisir la Cour constitutionnelle?

Devant cette impasse, des appels à la reprise du travail se font entendre parmi les avocats en grève illimitée depuis cent jours, alors que la paralysie des tribunaux affecte les droits des justiciables, dont ceux des personnes en détention préventive.

Dans sa réaction de vendredi, le PJD fait endosser au gouvernement, au ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi et au Parlement la responsabilité de l’incapacité de la Cour constitutionnelle à se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi.

La Cour a regretté que la demande du président de la Chambre des représentants n’ait pas été accompagnée de la copie certifiée de la loi. Ce vice procédural a également été dénoncé par plusieurs partis politiques.

Le PJD a en outre invité les avocats à reprendre le chemin des tribunaux à travers le royaume. À noter que l’Association des barreaux du Maroc a invité son conseil (près de 200 membres) à se réunir à Rabat en vue de débattre de la situation.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 21/08/2026 à 13h35
#Bulletin officiel#Avocats#Grève#cour constitutionnelle

LEs contenus liés

Politique

Avocats: la loi controversée publiée au Bulletin officiel malgré la grève de la profession

Politique

Loi sur les avocats: l’Association des barreaux décide de poursuivre la grève illimitée

Société

Loi sur les avocats: l’impossibilité pour la Cour constitutionnelle de statuer, une première pour un texte d’une telle importance

Politique

Loi sur les avocats: la Cour constitutionnelle dans l’impossibilité de statuer

Articles les plus lus

1
Algérie: le fils d’un général dévoile la corruption du «Système» et les petits meurtres entre hauts gradés de l’armée
2
Tebboune va-t-il attaquer le Maroc?
3
Feu de forêt à Chefchaouen: 380 personnes mobilisées face aux flammes à Tazaout
4
Réseaux sociaux et ados: ce que la science sait... et ce qu’elle ignore encore
5
Affaire Wafae: quand le portrait fallacieux d’El País est rattrapé par le réel
6
L’homme important qui refusa de prendre une douche
7
Anciens Abattoirs de Casablanca: la réhabilitation est lancée
8
Mali: comment le Maroc a été déterminant dans la grâce présidentielle à l’agent français Yann Vézilier
Revues de presse

Voir plus