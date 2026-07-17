Politique

Loi sur les avocats: qui est habilité à saisir la Cour constitutionnelle?

Le président de la Chambre des représentants a saisi la Cour constitutionnelle au sujet de la loi encadrant la profession d'avocat (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 17/07/2026 à 14h57

VidéoAdopté par les députés, le projet de loi encadrant la profession d’avocat a été transmis à la Cour constitutionnelle par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, pour qu’elle se prononce sur la conformité de certaines de ses dispositions à la Loi fondamentale. Une faculté dont disposent également d’autres institutions et responsables.

La saisine de la Cour constitutionnelle est strictement encadrée par la loi. Dans le cas du projet de loi n°66.13 régissant la profession d’avocat, vivement contesté par les robes noires, c’est le président de la Chambre des représentants qui a décidé de saisir cette juridiction afin qu’elle vérifie la conformité du texte avec la Constitution. Mais il n’est pas le seul à disposer de cette prérogative.

«Toutes les lois organiques, comme celle relative au droit de grève, sont obligatoirement soumises à la Cour constitutionnelle. En revanche, pour les lois ordinaires, comme celle qui nous intéresse aujourd’hui, le recours à cette juridiction est strictement encadré», nous explique Me Khalid El Idrissi, avocat au barreau de Rabat.

Selon lui, le Roi est le premier titulaire du pouvoir de saisine. Ce droit est également reconnu au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants, à celui de la Chambre des conseillers, ainsi qu’au cinquième des membres de la Chambre des représentants ou à quarante conseillers.

L’avocat se dit confiant quant à l’issue de cette procédure. Il rappelle qu’un précédent existe: celui du Conseil national de la presse. À l’époque, les députés de l’opposition avaient réuni les signatures d’un cinquième des membres de la Chambre des représentants, soit 79 députés sur 395, afin d’obtenir la saisine de la Cour constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur la conformité de certaines dispositions du texte.

En principe, la Cour constitutionnelle dispose d’un délai de trente jours pour statuer sur une saisine. Ce délai peut toutefois être ramené à huit jours à la demande du Chef du gouvernement.

«Dans le cas du projet de loi n°66.13 relatif à la profession d’avocat, le Chef du gouvernement a demandé que la Cour rende sa décision dans un délai de huit jours», a indiqué Me Khalid El Idrissi, ce vendredi, en marge d’un colloque consacré à la Constitution et au métier d’avocat, qu’il animait aux côtés du bâtonnier de Rabat, Aziz Rouibah.

Lire aussi : Loi sur les avocats: l’Association des barreaux du Maroc entame un rassemblement permanent devant le Parlement

Devant une nombreuse assistance, les deux intervenants ont confirmé la poursuite du mouvement de grève illimitée des avocats, entamé il y a désormais cinq semaines. La profession continue de rejeter le projet de loi, qu’elle accuse de porter atteinte à son indépendance, notamment vis-à-vis du parquet et du ministère de la Justice.

Les avocats dénoncent également des dispositions qui, selon eux, affaiblissent les prérogatives des barreaux. Ils s’opposent en outre à toute intervention de la Cour des comptes dans le contrôle de leurs finances.

«La Cour des comptes est habilitée à contrôler les fonds publics, et uniquement les fonds publics. Elle n’a pas vocation à contrôler les ressources du secteur privé», a martelé le bâtonnier Aziz Rouibah, faisant référence aux fonds gérés par les barreaux.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 17/07/2026 à 14h57
#Avocats#Grève#Justice#cour constitutionnelle#loi#Rachid Talbi Alami

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