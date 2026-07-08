Politique

Justice: les avocats étendent leurs rassemblements de protestation aux régions

Les avocats ont répondu massivement à l'appel de l’Association nationale des barreaux du Maroc, le 29 juin 2026. (Y.Mannan/Le360).

Alors que le projet de loi encadrant la profession d’avocat poursuit son parcours législatif entre les deux Chambres du Parlement, l’Association des barreaux du Maroc maintient la pression. Elle tiendra, le 20 juillet à Rabat, une réunion d’évaluation de son mouvement de protestation, tout en poursuivant sa grève et ses rassemblements à travers le Royaume.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 08/07/2026 à 14h36

Dans un communiqué, l’Association des barreaux du Maroc annonce le maintien de sa réunion permanente ainsi que de son sit-in devant le Parlement à Rabat afin de suivre «les évolutions législatives relatives au projet de loi sur la profession d’avocat, d’en évaluer les répercussions actuelles et futures sur la profession et de poursuivre l’élaboration de son programme de lutte pour la prochaine étape».

L’Association réaffirme son rejet catégorique du texte adopté et sa «détermination à poursuivre son action militante avec toute la vigueur nécessaire». Elle dénonce également «l’attitude de la majorité gouvernementale, porteuse du projet de loi, qui a privilégié des considérations politiques au détriment de l’intérêt général du pays».

Lire aussi : Malgré la colère des avocats, le projet de loi franchit une nouvelle étape au Parlement

L’association a par ailleurs décidé de décentraliser son sit-in national en organisant des rassemblements dans les différentes régions du Royaume, tout en maintenant «la suspension totale des prestations professionnelles». Elle confirme également la poursuite de la suspension de l’assistance judiciaire.

Sur le plan international, l’association entend engager, avant le 15 juillet 2026, les procédures de recours qu’elle juge nécessaires. Dans cette perspective, elle propose d’inscrire la question de l’indépendance de la profession d’avocat au Maroc à l’ordre du jour du Congrès mondial de l’Union internationale des avocats (UIA), prévu à Marrakech du 28 octobre au 1er novembre 2026.

Enfin, l’association a annoncé la tenue d’une réunion en présentiel de son bureau, le 20 juillet 2026, à son siège de Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 08/07/2026 à 14h36
#Justice#Avocats#Grève#Projet de loi#Tribunal

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