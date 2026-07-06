Malgré la colère des avocats, le projet de loi franchit une nouvelle étape au Parlement

Les avocats ont répondu massivement à l'appel de l’Association nationale des barreaux du Maroc, le 29 juin 2026. (Y.Mannan/Le360).

Le projet de loi encadrant la profession d’avocat a été adopté, lundi soir, en deuxième lecture par la Chambre des représentants, dans un climat de forte tension entre le ministère de la Justice et les instances représentatives de la profession.

Le texte, qui continue de susciter une vive contestation, a été adopté par 85 voix pour, émanant de la majorité, contre 35 voix de l’opposition. Les députés ont par ailleurs rejeté une demande de cette dernière visant à renvoyer le projet devant la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme pour un nouvel examen.

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Ce vote est intervenu alors que l’Association des barreaux du Maroc a lancé un sit-in permanent devant le Parlement, organisé quotidiennement pour dénoncer un projet de loi qu’elle juge attentatoire à l’indépendance de la profession. «La bataille ne fait que commencer et se poursuivra jusqu’au retrait de ce projet de loi», a affirmé l’Association.

La mobilisation intervient dans un contexte de grève générale illimitée des avocats, un mouvement qui perturbe fortement le fonctionnement des juridictions et entraîne le report de nombreuses audiences, au détriment des justiciables.

Conformément à la procédure législative, le texte sera de nouveau transmis à la Chambre des conseillers, appelée à se prononcer sur les trois amendements adoptés par la Chambre des représentants. Si la deuxième Chambre y apporte de nouvelles modifications, le projet de loi devra être renvoyé à la première Chambre pour une nouvelle lecture.