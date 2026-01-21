People

CAN 2025: Nora Fatehi, la star marocaine de Bollywood, dézingue l’attitude «diabolique» de l’équipe sénégalaise

Nora Fatehi, star marocaine de Bollywood, au stade Moulay Abdellah de Rabat, lors de la tenue de la CAN 2025 au Maroc.

Nora Fatehi, star marocaine de Bollywood, au stade Moulay Abdellah de Rabat, lors de la tenue de la CAN 2025 au Maroc.

Présente du début à la fin de la CAN, la célèbre actrice, danseuse et chanteuse marocaine n’aurait raté pour rien au monde un match des Lions de l’Atlas. Quelques jours après la finale qui a opposé le Maroc au Sénégal, la star de Bollywood a pris la parole et n’a pas mâché ses mots.

Tout au long de la compétition, Nora Fatehi n’a eu de cesse de clamer son soutien à l’équipe nationale marocaine en arborant fièrement les couleurs de son pays d’origine et en soutenant, tant dans les tribunes que sur ses réseaux sociaux, Les Lions de l’Atlas. Au même titre que l’ensemble des Marocains à travers le monde, la défaite du Maroc, suite aux scènes chaotiques provoquées par l’équipe adverse et son coach, a donc eu un goût particulièrement amer.

Deux jours plus tard, la pilule a toujours du mal à passer et Nora Fatehi de partager son sentiment à ce sujet sur son compte Instagram, avec la franchise qui la caractérise. «Il m’a fallu du temps pour comprendre ce qui s’est passé lors de la finale! Cela restera dans l’histoire comme l’un des comportements les plus immoraux, décevants et diaboliques! Cela nous a appris qu’en toutes circonstances, le Maroc maintient classe, prestige et attitude exemplaire!», a-t-elle ainsi écrit sur son compte Instagram en commentaire d’une série de photos illustrant son expérience de la CAN depuis le stade Moulay Abdellah de Rabat.

La star marocaine a également tenu à rappeler quelques fondamentaux au sujet de son pays. «Je salue l’avancement, l’élévation et l’hospitalité du pays et de son peuple! Cette expérience nous a montré que le Maroc grandit vite et restera le premier pays d’Afrique! Nous sommes de fiers africains et personne ne peut changer ça!», a-t-elle poursuivi, expliquant avoir ressenti, au cours de ces dernières semaines «ce que c’était que d’être passionné et patriotique!».

Nora Fatehi considère qu’au Maroc, le football représente bien plus que du football et que c’est en l’occurrence un moyen de célébrer «notre pays, notre roi, notre peuple et notre développement!». Et la star de conclure son cri du cœur par un message de soutien à l’équipe nationale et à Walid Regragui, saluant leur dignité et leur fierté et les remerciant d’avoir rendu fiers les Marocains.

