Achraf Hakimi pose en couverture du magazine «Rolling Stone Africa»

«Une réussite africaine», une «fierté continentale», «un symbole d’ambition, de fierté et d’espoir pour tout un continent», les qualificatifs pour décrire Achraf Hakimi et ce qu’il représente à l’échelle africaine ne manquent pas dans cet article élogieux du capitaine des Lions de l’Atlas.

Dans sa nouvelle édition, le magazine Rolling Stone Africa met la lumière sur «l’un des footballeurs les plus électrisants de sa génération», en revenant sur le parcours atypique et inspirant, «des rues du Maroc aux plus grands stades du monde», du footballeur marocain né à Madrid. Décrit comme un symbole d’ambition, de fierté et d’espoir pour tout un continent, Achraf Hakimi «représente une génération qui ose croire que l’excellence africaine a toute sa place sur la scène internationale».

Dans l’interview qui accompagne ce portrait, Achraf Hakimi dévoile un pan de l’homme qu’il est en dehors des stades. «Je pense être simplement un jeune homme qui profite de la vie, de ses proches et de son travail. J’ai toujours été quelqu’un de joyeux, qui sourit beaucoup et qui essaie de savourer chaque instant», confesse-t-il. Au sujet de sa famille, Achraf Hakimi ne tarit pas d’éloges, expliquant volontiers le rôle primordial qu’elle joue dans sa vie, en particulier sa mère, «celle qui s’est battue pour que mes frères et moi puissions avoir une vie meilleure et réaliser nos rêves. Elle a fait d’innombrables sacrifices pour que je puisse atteindre les miens». Sa mère est sa «plus grande source d’inspiration», poursuit-il, se souvenant que dès son plus jeune âge, «elle m’a inculqué des valeurs essentielles, le goût du travail et le sens du sacrifice». En retour, le Ballon d’or africain lui dédie tous ses succès. Ainsi, considère-t-il, «le plus grand succès, c’est d’avoir pu offrir une vie meilleure à ma famille, de la voir sereine. À mes yeux, la plus grande réussite est de savoir ma mère calme et heureuse. Voilà le vrai succès». Poursuivant son hommage à ses parents, il explique que «penser à tout ce qu’ils ont accompli me donne de la force, même dans les moments où je me sens épuisé. Pour moi, c’est le plus important et ce qui m’a permis d’aller aussi loin».

Au-delà de son amour pour sa famille, Achraf Hakimi nourrit aussi un amour profond pour le Maroc. «J’ai choisi il y a longtemps de représenter le Maroc car j’ai grandi dans un environnement arabo-musulman, même si j’ai été élevé en Espagne. C’était une décision mûrement réfléchie, prise avec ma famille. Et aujourd’hui, je sais que j’ai fait le bon choix. Je suis très reconnaissant au Maroc pour l’amour et le soutien que je reçois constamment. J’essaie de le rendre, sur et en dehors du terrain», déclare-t-il.

À l’heure où le royaume se dirige vers les quarts de finale de la CAN, cette compétition revêt une importance pour le capitaine des Lions de l’Atlas. «Jouer à domicile est quelque chose de spécial. Voir l’amour dans les rues, voir des enfants porter mon maillot me remplit d’une immense fierté. Le soutien que je reçois est indescriptible. La seule façon de le rendre, c’est par mes actions, sur et en dehors du terrain».

À cette jeunesse marocaine mais aussi africaine pour laquelle il est devenu un modèle, Hakimi adresse une leçon de vie inspirante. «N’abandonnez jamais. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes incapable de réussir. Avec du travail et des sacrifices, vous augmentez vos chances de réaliser vos rêves. C’est le message que je veux transmettre, surtout aux jeunes: n’écoutez pas la négativité. On m’a souvent dit que je n’y arriverais pas, que je ne réussirais pas dans le football, et aujourd’hui, je vis mes rêves. Alors croyez en vous et poursuivez vos rêves».