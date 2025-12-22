People

La déclaration d’amour de Jenna Ortega au Maroc

L'actrice américaine Jenna Ortega, sur le tapis rouge du FIFM qui s'est déroulé du 28 novembre au 6 décembre 2025.

Sous le charme de Marrakech, Jenna Ortega, l’icône de la série «Mercredi» sur Netflix, a partagé ses impressions de voyage avec ses millions d’abonnés. De retour du Festival international du film de Marrakech, où elle siégeait en tant que membre du jury, l’actrice a dévoilé les moments forts d’un séjour marquant.

Par La Rédaction
Le 22/12/2025 à 19h15

Plusieurs jours après la clôture du FIFM qui se déroulait du 28 novembre au 6 décembre 2025, Jenna Ortega a rendu hommage au Maroc dans un message posté sur son compte Instagram.

L’actrice star de la série Mercredi a partagé plusieurs clichés du tapis rouge du festival ainsi que des photos des coulisses du FIFM en compagnie des autres membres du jury, présidé cette année par le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, et composé de figures majeures comme l’actrice Anya Taylor-Joy et les réalisateurs Julia Ducournau et Karim Aïnouz, l’acteur iranien Payman Maadi, la cinéaste canadienne Celine Song et le réalisateur marocain Hakim Belabbes.

Lire aussi : Les films qui les inspirent, leurs coups de cœur, leur rapport à l’IA… le jury du FIFM s’ouvre au public

Jenna Ortega a également partagé avec ses followers deux vidéos filmées sur la place Jemâa El Fna, donnant à voir des musiciens et des danseurs en pleine représentation sur la célèbre place, ainsi qu’un cliché de couteaux traditionnels marocains reflétant la richesse de l’artisanat local.

«J’ai adoré mon séjour à Marrakech», a écrit l’actrice en commentaire de son album photo, tout en remerciant le FIFM de l’avoir invitée à intégrer le jury et d’avoir comblé sa créativité de maintes façons. «Je suis très émue», conclut la star américaine qui s’est également illustrée dans Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton en 2024.

#FIFM#Marrakech#cinéma

