À Marrakech, la chanteuse marocaine Faouzia performe sur scène pour la maison de couture italienne Valentino

La maison Valentino a organisé un somptueux dîner de gala à destination de prestigieux invités. À l’honneur, la collection Cruise 2026 de la maison italienne, mise en lumière sur le tapis rouge du FIFM, notamment par Jodie Foster.

Le dîner de gala a été organisé le 1er décembre dans le showroom aux allures de temple de Sofiane Zarib, marchand de tapis installé à Sidi Ghanem. À cette occasion, dans un décor magique éclairé par des centaines de bougies, Faouzia, la chanteuse marocaine née à Casablanca et qui a grandi au Canada, a performé en live, vêtue d’une splendide robe célébrant les codes du romantisme noir.

«Une soirée suspendue entre rêve et performance», décrit la maison Valentino sur son compte Instagram, précisant que ce dîner de gala — dont «la mise en scène immersive» et les «installations éclatantes» — a contribué, aux côtés de la performance de Faouzia, à célébrer la collection Cruise Valentino 2026.

Faouzia Ouihya n’en est pas à son premier coup d’éclat. On se souvient encore de son duo avec John Legend et de leur titre «Minefields» en 2021, ou encore de ses collaborations avec David Guetta, qui l’invitera à collaborer sur l’album Studio 7, et avec le rappeur français Ninho, en 2019.