L’acteur marocain Reda Elazouar partage l’affiche avec Marc Wahlberg dans «Family plan 2»

Après s’être illustré dans le film «Pirates» en 2021, puis dans la série «Sex Education» en 2023, Reda Elazouar est cette fois-ci à l’affiche d’une nouvelle comédie américaine. L’acteur, qui campe le rôle de Omar, partage l’affiche avec Marc Wahlberg, qui incarne Dan Morgan, Michelle Monaghan, Kit Harrington et Zoe Margaret Colletti.

Dans la suite de cette comédie dont le premier volet est sorti en 2023, Dan Morgan, ancien tueur à gages ayant laissé derrière lui sa vie passée, décide de passer les fêtes de Noël à Londres avec sa femme (Michelle Monaghan) et d’y retrouver leur fille Nina (Zoe Margaret Colletti), restée sur place et dans l’impossibilité de rentrer aux États-Unis. Une fois arrivé dans l’appartement londonien de cette dernière, Dan fait la connaissance d’Omar, incarné par Reda Elazouar, un personnage aux compétences variées dont il ignorait jusque-là l’existence.

Omar n’est autre que le compagnon de Nina. Anglophone avec un léger accent britannique, mais aussi francophone, il se heurte rapidement à la méfiance de Dan, père attentif et peu enclin à accepter cette relation. Contraint de mettre de côté ses réserves pour préserver le bonheur de sa fille, Dan met malgré tout Omar à l’épreuve tout au long du film alors qu’une figure du passé du père de famille ressurgit afin de régler de vieux comptes.

Dans une interview publiée dans Le Mile Magazine, Reda Elazouar partage ses souvenirs de ce tournage. «Nos personnages apprenaient à se connaître en même temps que nous, ce qui était un agréable moment où la fiction imitait la réalité. Cette dynamique fonctionnait particulièrement bien avec Mark, car Dan devait se méfier d’Omar, mais au fil du film, ils se rapprochent», explique-t-il ainsi. «Dans l’ensemble, l’accueil chaleureux de toute l’équipe m’a permis de passer un excellent moment sur ce tournage», poursuit-il.

Contrairement aux autres films dans lesquels Reda Elazouar a précédemment joué, son rôle dans «Family Plan 2» a nécessité «une préparation physique intense en un temps record», explique-t-il. «Je n’avais jamais eu à me préparer physiquement pour un rôle auparavant, mais dès que j’ai été engagé, je me suis lancé à corps perdu dans le parkour, les cascades et l’entraînement de boxe», détaille l’acteur marocain dont la première apparition dans le film révèle sa plastique dans une scène où il sort de la douche.

Pour se préparer physiquement, Reda Elazouar a pu compter sur l’encadrement de professionnels. «N’ayant que cinq semaines pour être au top de ma forme, tout mon temps libre était consacré à la marche pour atteindre mon objectif de pas ou au repos avant la prochaine séance», détaille l’acteur.

Au sujet de ses projets, Reda Elazouar espère décrocher un jour un premier rôle dans un film ou une série. Pendant son temps libre, il s’adonne à l’écriture d’un faux documentaire, dans lequel il interprèterait les trois personnages principaux. Un défi qu’il qualifie de «passionnant et très amusant». L’acteur marocain né à Londres cultive aussi un goût particulier pour le théâtre. En attendant de monter un jour sur les planches, «je prends des cours de théâtre et je fais surtout de l’improvisation avec une compagnie appelée Talking People. Tous les deux ou trois mois, on monte un spectacle d’impro, ce qui me permet de rester en forme. C’est un espace où je peux laisser libre cours à mon imagination et faire du théâtre entre deux rôles à l’écran», explique-t-il.

Côté hobbies, Reda Elazouar pratique aussi le kickboxing, «Ces activités en dehors du théâtre qui nourrissent mon imagination m’aident à progresser dans mon métier», confie-t-il dans cette interview.