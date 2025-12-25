La fille de Brigitte Macron en vacances au Maroc

C’est au Maroc que la fille aînée de la Première dame de France a décidé de passer les fêtes de fin d’année. Sur le compte Instagram qu’elle partage avec son conjoint, Laurence Auzière a ainsi publié des stories sur ses escales dans plusieurs villes du Maroc, notamment à Fès et à Rabat.
Outre la gastronomie marocaine particulièrement mise en avant par le couple, c’est aussi l’histoire du Maroc et son artisanat qui semblent avoir le plus séduit Laurence Auzière.
Au programme de leur visite à Fès, rapporte le magazine Gala, une visite de la médina et ses artisans, la découverte des tanneries de la ville, ainsi que des escales culturelles à la Merdersa Attarine et au musée Al Batha des arts islamiques.
À Rabat, le couple a également visité la médina de la ville, les Oudayas ainsi que le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.
Cardiologue de profession, Laurence Auzière s’est récemment lancée avec succès dans l’art contemporain aux côtés de son compagnon lui-même artiste. Ensemble, Laurence Auzière et Matthieu Gasser travaillent sous le pseudo Laurence Graffensttaden en hommage au village alsacien où Matthieu Gasser a grandi.