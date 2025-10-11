Info360. Angelina Jolie en visite privée à Tanger

Angelina Jolie lors du Festival international du film de Toronto 2025, le 7 septembre 2025.. 2025 Getty Images

Selon les informations recueillies par Le360, l’actrice américaine est arrivée vendredi soir à l’aéroport international Ibn Battouta de Tanger. Elle s’est ensuite directement rendue à la mythique Villa Joséphine, située dans le quartier huppé de Jbel Kbir, où un accueil particulièrement soigné l’attendait.

L’actrice de 50 ans, oscarisée en 1999 pour le meilleur second rôle féminin dans Une vie volée, était accompagnée d’un réalisateur français ami de longue date, ainsi que de sa fille Shiloh Jolie-Pitt, issue de son union avec l’acteur Brad Pitt.

Samedi, le trio a déjeuné à la Villa Mabrouka, demeure emblématique surplombant la Méditerranée. Ce lieu historique, autrefois propriété du grand couturier Yves Saint Laurent, figure parmi les adresses les plus raffinées de la médina tangéroise. Avant leur repas, Angelina Jolie et ses accompagnants ont profité d’une balade discrète dans l’ancienne médina de la ville et le quartier de la Kasbah, suscitant la curiosité de quelques passants.

Toujours selon les mêmes sources, l’actrice américaine devrait quitter Tanger ce dimanche après-midi à bord d’un jet privé à destination de Paris.

Rappelons qu’Angelina Jolie avait fait sensation à la fin du mois de mai dernier en signant un grand retour sur le tapis rouge du Festival de Cannes, mettant ainsi un terme à une absence de quatorze ans sur la Croisette.