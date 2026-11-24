Avec le recul du temps, l’impérialisme français paraît avoir été consensuel, or la question fut au contraire âprement discutée. Une large partie de l’opinion française, essentiellement à «droite», y était en effet opposée, et jusqu’à la veille du premier conflit mondial, le débat fut vif entre ceux qui mettaient en avant la vocation européenne de la France et ceux qui militaient au contraire en faveur de l’expansion outre-mer.

Ce fut sous l’influence de deux Républicains et hommes de gauche, Léon Gambetta et Jules Ferry que la France de la Troisième République s’engagea dans la voie de la constitution d’un empire colonial. Jules Ferry précisa sa vision lors d’un célèbre discours qu’il prononça à la Chambre des députés le 28 juillet 1885. Pour lui, l’expansion coloniale française répondait à trois motifs essentiels:

1- Économique dans la mesure où l’Empire devait offrir un débouché à la France. Or, économiquement parlant, à l’époque, la France n’avait pas besoin de colonies. Elle l’avait montré durant les années 1793-1815 quand elle avait fait la preuve qu’elle pouvait conquérir l’Europe sans elles. D’ailleurs, qu’auraient pu lui fournir des colonies en 1885? Des esclaves, mais le commerce en était désormais interdit. Du sucre? La France avait avantageusement remplacé la canne à sucre par la betterave sucrière. Des épices? Ils abondaient sur le marché mondial et les acheter aux Hollandais revenait infiniment moins cher qu’envisager de les produire dans des colonies à pacifier, à administrer, à organiser, à peupler, à équiper et à défendre. Quant à l’industrie française, elle n’avait alors pas davantage besoin de domaines d’exportation réservés car les débouchés européens lui étaient alors largement suffisants. Et enfin, après les pertes humaines de la période révolutionnaire les Français n’émigraient pas.

2- Politique, afin de créer à la France de nouvelles conditions de rayonnement d’une grande puissance.

«Allez, Peuples! Emparez-vous de cette terre. Prenez-la! À qui? À personne (…) Dieu donne l’Afrique à l’Europe. Prenez-la (…) non pour le sabre mais pour le commerce; non pour la bataille, mais pour l’industrie» — Victor Hugo

3- Philosophique enfin et surtout car la France se devait de faire connaître aux peuples qui l’ignoraient encore le message universaliste dont elle était la détentrice; c’est pourquoi la gauche française fit de la colonisation le vecteur des idéaux de 1789. Lors d’une réunion publique tenue à Albi en 1881, Jean Jaurès exprima cette idée sous une forme lyrique:

«Quand nous prenons possession d’un pays, nous devons y amener avec nous la gloire de la France, et soyez sûrs qu’on lui fera bon accueil, car elle est pure autant que grande, toute pénétrée de justice et de bonté».

Mais à y regarder de plus près, la colonisation émancipatrice de gauche fut essentiellement un racisme philanthropique. Dans son fameux discours du 28 juillet 1885, Jules Ferry déclara ainsi:

«Il faut dire ouvertement qu’en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures; mais parce qu’il y a aussi un devoir. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures».

Ne s’embarrassant pas davantage de nuances, quarante années plus tard, le 9 juillet 1925, Léon Blum affirma devant les députés:

«Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d’attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler aux progrès réalisés grâce aux efforts de la science et de l’industrie».

Quant à Victor Hugo, il tint à ce sujet des propos quasi hallucinés:

«Allez, Peuples! Emparez-vous de cette terre. Prenez-la! À qui? À personne (…) Dieu donne l’Afrique à l’Europe. Prenez-la (…) non pour le sabre mais pour le commerce; non pour la bataille, mais pour l’industrie; non pour la conquête, mais pour la fraternité».

Ne cherchons cependant pas une quelconque malignité dans cet appel au vol et à la spoliation puisque Jules Ferry avait pris le soin de préciser que:

«La race supérieure ne conquiert pas pour le plaisir, dans le dessein d’exploiter le faible, mais bien de le civiliser et de l’élever jusqu’à elle».

Des Républicains, des hommes de gauche, furent donc les initiateurs de la colonisation alors que toute la philosophie qui les animait reposait pourtant sur le contrat social. Pourquoi?

«Jusque dans les années 1890, la position de la droite nationaliste fut claire: l’expansion coloniale était une chimère» — Bernard Lugan

La réponse est claire: parce que la France républicaine avait un devoir, celui d’un aîné devant guider ses «cadets» non encore parvenus à l’«éclairage des Lumières». Cette démarche n’était donc brutale qu’en apparence; dans la réalité, pour ses initiateurs, elle était profondément fraternelle puisqu’il s’agissait d’accomplir une mission civilisatrice. La République n’avait-t-elle pas fait de même avec les Bretons, les Occitans ou les Basques, par elle transformés en Français? La conception républicaine de la citoyenneté étant universelle, la France républicaine ne pouvait donc que combattre les enracinements et les particularismes. Coloniser était donc un devoir révolutionnaire, d’autant plus que la colonisation allait permettre de briser les chaînes des peuples tenus en sujétion par les «tyrans» qui les gouvernaient.

Quant à la maçonnerie, à laquelle appartenaient nombre de responsables de la gauche, elle voyait dans la colonisation le moyen de mondialiser le message des «grands ancêtres de 1789». Président de la Ligue des droits de l’Homme, Albert Bayet résuma clairement cette position lors du congrès du mouvement qui se tint à Vichy en 1931 quand il déclara que:

«Faire connaître aux peuples les droits de l’homme, ce n’est pas une besogne d’impérialisme, c’est une tâche de fraternité (…) la France moderne, fille de la Renaissance, héritière du XVIIIe siècle et de la Révolution, représente dans le monde un idéal qui a sa valeur propre et qu’elle peut et doit répandre dans l’univers (…) Le pays qui a proclamé les droits de l’homme; qui a contribué brillamment à l’avancement des sciences, qui a fait l’enseignement laïque, le pays qui, devant les nations, est le grand champion de la liberté a, de par son passé, la mission de répandre où il peut les idées qui ont fait sa propre grandeur».

Jusque dans les années 1890, la position de la droite nationaliste fut claire: l’expansion coloniale était une chimère détournant les Français de la «ligne bleue des Vosges». Toutes les énergies devaient donc être tournées vers les provinces perdues et les aventures coloniales étaient donc considérées comme une trahison.

Cet anticolonialisme de droite fut bien incarné par Paul Déroulède et par Maurice Barrès. Pour le premier, la cause était entendue: jamais les colonies ne pourraient offrir une compensation à la perte des provinces occupées par l’Allemagne. Quant au duc de Broglie, sénateur monarchiste il posa parfaitement le problème quand il déclara le 11 décembre 1884, devant le Sénat:

«Pour une nation, un grand développement colonial est une charge qui la grève, qu’elle ne peut porter longtemps, et qui, avant de lui échapper, peut avoir amené la ruine tout à la fois de la colonie et de la métropole. Les colonies affaiblissent la patrie qui les fonde. Bien loin de la fortifier, elles lui soutirent son sang et ses forces.»