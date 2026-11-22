Des parlementaires assistent à la séance d'ouverture officielle de la 26ème Knesset, à Jérusalem, le 10 novembre. (PHOTO: FLASH90)

Ces discussions, qui doivent commencer dimanche, reflètent «un engagement réel en faveur de la formation du gouvernement le plus large possible», a affirmé le parti Yashar de l’ancien chef d’état-major.

M. Eisenkot a jusqu’au mois prochain pour former un gouvernement, à l’issue des élections législatives de fin octobre, qui n’ont dégagé aucune majorité absolue, ni pour son camp ni pour celui du Premier ministre sortant.

Mais son bloc est divisé sur la marche à suivre pour s’assurer une majorité gouvernementale, entre alliance avec les ultra-orthodoxes, pacte avec les partis arabes ou gouvernement d’union nationale avec M. Netanyahu.

Ces différentes possibilités témoignent de la complexité des négociations engagées depuis les élections. Aucune des deux grandes coalitions ne disposant seule des sièges nécessaires pour gouverner, la recherche d’alliés et les conditions de leur participation occupent une place centrale dans les discussions.

«Afin d’envisager toutes les options», M. Eisenkot «a demandé à l’équipe de négociation du parti d’inviter ses homologues du Likoud à une série de pourparlers», a précisé Yashar dans un communiqué.

Des représentants des deux partis s’étaient déjà rencontrés dimanche dernier. La nouvelle invitation vise donc à poursuivre des discussions déjà engagées, alors que les divergences entre les deux formations demeurent importantes.

Gadi Eisenkot has instructed his Yashar party’s negotiating team to invite Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Likud to a “marathon series of talks”, starting with a meeting already scheduled for Sunday, Yashar said in a statement.



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S’il a déjà dit être ouvert à la formation d’un gouvernement avec des membres du Likoud, M. Eisenkot a cependant exclu d’intégrer une coalition dirigée par le Premier ministre sortant. Cette distinction constitue l’un des principaux enjeux des pourparlers, le Likoud étant appelé à envisager une alliance dans laquelle son chef ne dirigerait pas le gouvernement.

Peu après l’annonce de Yashar, le Likoud a posé plusieurs conditions pour intégrer un gouvernement d’union, une option en faveur de laquelle plaide le Premier ministre sortant, exigeant notamment la fin de «toutes les attaques personnelles et incitations à la haine» visant, selon lui, M. Netanyahu et son gouvernement.

Le Likoud a aussi réclamé une déclaration commune engageant les deux camps à former un gouvernement incluant «tous les partis qui soutiennent l’existence de l’État d’Israël en tant qu’État-nation du peuple juif», sans la participation des partis arabes.

Likud outlines conditions for a unity government as Eisenkot initiates coalition talks. Bennett backs the move but rules out joining Netanyahu. https://t.co/gXjzlv1k6J — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 21, 2026

Cette exigence concerne directement l’une des possibilités envisagées par le camp de M. Eisenkot pour obtenir une majorité à la Knesset. Elle souligne les divergences entre les deux camps sur la composition du prochain gouvernement et la place que pourraient y occuper les différentes formations parlementaires.

M. Netanyahu et son bloc tirent à boulets rouges sur les partis arabes, forts de 19 sièges et opposés à sa reconduction, accusant notamment leurs dirigeants, qui ont condamné l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023, de refuser de qualifier le mouvement islamiste palestinien d’organisation «terroriste».

Le Likoud a encore proposé une série de principes directeurs pour un gouvernement d’union, dont le rejet de la création d’un État palestinien, le maintien de zones occupées par Israël en Syrie, au Liban et à Gaza, ainsi qu’un accord sur la question de la conscription des juifs ultra-orthodoxes.

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Ces conditions portent ainsi aussi bien sur la politique extérieure et les questions territoriales que sur des dossiers intérieurs particulièrement sensibles. Leur acceptation éventuelle par les partenaires de M. Eisenkot constituerait un élément déterminant pour la formation d’une coalition commune.

Figure du camp de M. Eisenkot, l’ancien Premier ministre Naftali Bennett a toutefois déclaré samedi que son parti refuserait de s’allier avec M. «Netanyahu ou son bloc, quelles que soient les circonstances».

Cette prise de position illustre les divergences au sein même du camp chargé de former le prochain exécutif. Alors que M. Eisenkot cherche à explorer plusieurs configurations gouvernementales, certains de ses partenaires maintiennent leur opposition à toute alliance avec le Premier ministre sortant.

Israël : les orthodoxes attendent une nouvelle proposition d’Eisenkot sur la conscription militairehttps://t.co/tXZUYI3vMe — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) November 21, 2026

Vendredi, M. Eisenkot, dont le bloc compte 48 députés à la Knesset, où la majorité absolue est de 61 élus, a souligné ne pas vouloir laisser les négociations s’éterniser, s’affirmant prêt à présenter au vote du Parlement un gouvernement minoritaire.

Cette éventualité constitue une autre voie pour sortir de l’impasse politique. Elle interviendrait toutefois dans un Parlement fragmenté, où l’écart entre les 48 sièges du bloc de M. Eisenkot et les 61 nécessaires à une majorité absolue demeure au cœur des tractations.

Les pourparlers annoncés avec le Likoud s’ouvrent donc sous la pression du calendrier, alors que M. Eisenkot doit parvenir à une formule gouvernementale acceptable pour un nombre suffisant de députés avant l’expiration de son mandat.