Donald Trump annonce la fin de l’aide annuelle de 3,8 milliards de dollars à Israël

Benjamin Netanyahu écoute Donald Trump s'adresser aux journalistes lors d'une conférence de presse conjointe à Mar-a-Lago, la résidence de Trump à Palm Beach, en Floride, le 29 décembre 2025. AFP or licensors

«Nous donnons à Israël 4 milliards de dollars par an, et nous avons conclu un accord il y a des mois selon lequel nous arrêterions», a expliqué le président américain lors d’une interview téléphonique sur la chaîne Fox News.

Il a assuré que le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu était «d’accord».

«Israël est un pays très prospère. Ils n’en ont pas besoin», a poursuivi le milliardaire républicain, avant d’ajouter: «Nous aiderons Israël s’ils en ont besoin.»

L’annonce de M. Trump survient le jour des élections de mi-mandat aux États-Unis, cruciales pour les deux dernières années de sa présidence, et alors que des législatives viennent de se tenir en Israël.

Ni le bloc de Benjamin Netanyahu, qui avait reçu le soutien appuyé de Donald Trump, ni celui de son principal rival, Gadi Eisenkot, n’ont obtenu de majorité à l’issue de ce scrutin.

BREAKING: President Trump says the U.S. will end roughly $4 billion in annual aid to Israel by the end of the year, revealing that Prime Minister Benjamin Netanyahu agreed to the decision.



“Because they don’t need it,” Trump said during an exclusive interview on @foxandfriends,… pic.twitter.com/ItBUcMrtuZ — Fox News (@FoxNews) November 3, 2026

Gadi Eisenkot a estimé mardi que cette annonce du président américain montrait qu’il fallait que Benjamin Netanyahu «s’en aille».

«Le fait que l’appareil de défense israélien apprenne ce changement dans nos relations stratégiques par les médias, en même temps que le public israélien, montre à quel point la conduite de Benjamin Netanyahu est dangereuse. On ne peut plus lui faire confiance et il doit être remplacé», a déclaré M. Eisenkot dans un communiqué sur X.

Cette assistance américaine à la sécurité d’Israël porte sur un montant de 38 milliards de dollars sur dix ans, dont 33 milliards en financements pour l’achat d’armements et 5 milliards pour la défense antimissile.

היחסים המיוחדים עם ארה״ב הם מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל.



העובדה שמערכת הביטחון מגלה יחד עם אזרחי ישראל על שינוי במארג היחסים האסטרטגי דרך התקשורת, מצביעה עד כמה התנהלותו של בנימין נתניהו היא סכנה אמיתית.

אי אפשר עוד לסמוך עליו וחייבים להחליפו.



פעם נוספת שראש ממשלת ישראל… — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 3, 2026

L’assistance américaine à la sécurité d’Israël avait commencé en 2019, en vertu d’un accord signé trois ans auparavant par le prédécesseur de Donald Trump, le démocrate Barack Obama.

Benjamin Netanyahu a, par le passé, exprimé son souhait de mettre fin à la dépendance d’Israël au soutien financier de son allié américain.

En mai, il avait dit à la chaîne américaine CBS qu’il entendait faire passer ce soutien à «zéro».

Lire aussi : L’Afrique concentre la moitié des aides des États-Unis: les montants et les secteurs ciblés des 10 premiers pays bénéficiaires

L’offensive israélienne dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, est source de profondes divisions aux États-Unis.

On ignorait dans l’immédiat quand cette aide à Israël prendrait effectivement fin ou serait restructurée, ainsi que la réaction qu’aurait le Congrès.

L’annonce de M. Trump intervient de surcroît en plein conflit avec l’Iran, le président américain confirmant mardi que l’armée américaine y avait mené de nouvelles frappes.

Aaron David Miller, ancien diplomate américain et chercheur au cercle de réflexion Carnegie Endowment for International Peace, affirme mardi qu’Israël devrait tout de même «obtenir tout ce qu’il veut ou dont il a besoin, voire davantage», alors que, selon lui, «les États-Unis et Israël semblent se diriger vers un conflit majeur et une reprise de la guerre avec l’Iran».

El-Sayed dans le viseur

Les déclarations du dirigeant républicain surviennent alors que les Américains ont commencé à voter lors d’élections aux allures de référendum pour Donald Trump, sur fond de mécontentement face à la hausse du coût de la vie et à la guerre au Moyen-Orient, plus de huit mois après son déclenchement par une attaque israélo-américaine contre l’Iran.

History is against Trump's Republicans: the sitting president's party has lost ground in Congress in all but two midterm elections since WWII. Trump's approval rating is hovering ‌near all-time lows, dragged down by voter frustration over the Iran war and the resulting rise in… pic.twitter.com/1L05zJDhkg — Reuters (@Reuters) November 3, 2026

En annonçant la suppression de l’aide à Israël, M. Trump avait bien cela en tête.

Interrogé par Fox News pour savoir pourquoi il faisait cette annonce, il a répondu: «Pourquoi devrions-nous subir les attaques d’insensés comme cet El-Sayed alors qu’ils (Israël) n’en ont pas besoin? Cela envoie un très mauvais message.»

Une référence à Abdul El-Sayed, candidat démocrate dans le Michigan, opposé au républicain Mike Rogers, et qui pourrait devenir le premier sénateur musulman aux États-Unis.

Le débat autour du soutien à Israël, qui divise dans les rangs démocrates comme républicains, fait rage dans cet État industriel du nord des États-Unis, où se trouve une importante communauté musulmane. M. El-Sayed a été très critiqué pour ses positions propalestiniennes et anti-israéliennes.

C’est d’ailleurs ce débat sur Israël qui a valu le ralliement inattendu, dimanche, de Haley Stevens, adversaire malheureuse de M. El-Sayed lors de la primaire démocrate, au candidat républicain.