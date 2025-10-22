En Israël, JD Vance reste «optimiste» sur le cessez-le-feu à Gaza

M. Vance a aussi affirmé mardi que les États-Unis n’avaient pas fixé de date butoir pour le désarmement du Hamas, prévu par le plan du président américain Donald Trump sur lequel est basé l’accord de cessez-le-feu.

Les États-Unis et Israël ont accusé le mouvement islamiste de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où des violences meurtrières dimanche ont menacé la trêve. Ce que le Hamas a démenti.

Entré en vigueur le 10 octobre, ce cessez-le-feu est le troisième après deux ans de guerre à Gaza, qui avait été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

«Cela va nécessiter beaucoup, beaucoup de temps», ainsi qu’une «supervision constante», mais «ce qu’on a vu pendant la semaine écoulée me rend très optimiste sur le fait que le cessez-le-feu va durer», a dit M. Vance à Kiryat Gat, dans le sud d’Israël, limitrophe de la bande de Gaza assiégée et ravagée par les représailles israéliennes.

«Chaque fois qu’il y a un acte de violence, il y a cette tendance à dire: +oh, c’est la fin du cessez-le-feu, c’est la fin du plan de paix+. Ce n’est pas la fin», a ajouté le vice-président.

Deux corps identifiés

Mardi soir, Israël a annoncé avoir récupéré, via la Croix-Rouge internationale à Gaza, deux nouvelles dépouilles d’otages restituées par le Hamas.

Il s’agit de Tamir Adar, 38 ans, mort le 7 octobre 2023 et d’Aryeh Zalmanovich, 85 ans au moment de sa mort, qui était un des fondateurs du kibboutz Nir Oz, l’un des plus touchés lors de l’attaque du Hamas du 7-Octobre.

🟡IDF representatives informed the families of Aryeh Zalmanovich and Master Sergeant (Res.) Tamir Adar that they have been returned for burial.



According to the information and intelligence available to the IDF:

• Aryeh Zalmanovich was abducted alive from his house in Nir Oz… pic.twitter.com/tvRPelqjqA — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2025

Aux termes de l’accord qui a instauré le cessez-le-feu, le Hamas a libéré au 13 octobre les 20 otages vivants qu’il détenait depuis son attaque du 7-Octobre.

Il devait aussi rendre à cette date tous les corps d’otages, mais il n’en a restitué jusque-là que 15 sur les 28 qu’il retient.

En échange, Israël a remis pour l’instant 165 corps de Palestiniens.

Avant M. Vance, le président américain a assuré que ses alliés au Moyen-Orient et autour étaient prêts à «entrer à Gaza en force et +corriger+ le Hamas s’il continuait à mal se conduire, en violation de l’accord».

Mais le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, a réaffirmé l’engagement du mouvement à respecter l’accord. «L’accord pour Gaza tiendra».

«Nous sommes déterminés à récupérer les corps de toutes les personnes détenues» malgré des «difficultés pour les extraire», a-t-il ajouté.

Senior Hamas official Khalil al-Hayya said in an interview with Egyptian media last night that the group remains committed to handing over the bodies of the Israeli hostages, as agreed in the deal:



“We and the Palestinian factions are serious and determined to deliver all —-> pic.twitter.com/FyIWS3F63x — Global Peace Advocates (@RealKON_) October 21, 2025

L’accord a paru vaciller après les violences dimanche à Gaza, les plus importantes depuis son entrée en vigueur. Israël y a mené des frappes en réponse, selon lui, à des attaques du Hamas. Le Hamas a démenti avoir violé la trêve.

La Défense civile à Gaza a fait état de 45 Palestiniens tués dans les bombardements israéliens et l’armée israélienne a déploré la mort de deux soldats au combat.

«Sauver des vies»

Une étape ultérieure du plan Trump prévoit de nouveaux retraits israéliens dans la bande de Gaza, ainsi que le désarmement du Hamas, qui a pris le pouvoir dans le territoire en 2007. Il exclut tout rôle du mouvement islamiste dans la gouvernance de Gaza.

Le Hamas a jusque-là refusé d’envisager son désarmement et ses combattants se sont redéployés dans des secteurs de Gaza après la trêve, s’affrontant avec des groupes armés en accusant certains de «collaborer» avec Israël.

Il réclame aussi le retrait total des troupes israéliennes qui contrôlent aujourd’hui environ la moitié du territoire palestinien.

«Je ne vais pas faire ce que le président des Etats-Unis a refusé de faire jusqu’à présent, c’est-à-dire fixer une date butoir explicite, car (...) ces choses-là sont difficiles», a dit M. Vance à propos du désarmement du Hamas.

Il «n’y aura pas de troupes américaines au sol à Gaza»; a-t-il répété.

🇺🇸VP Vance praises President Trump's historic peacemaking in Israel:



“The only real mediators are the United States of America...I think the American people should be proud of it, but they should know that there are going to be no American boots on the ground in Gaza.” pic.twitter.com/bQlzWJgQFp — Vice President JD Vance (@VP) October 21, 2025

L’accord de cessez-le-feu prévoit aussi l’entrée de plus d’aides humanitaires à Gaza, dont les accès sont contrôlés par Israël.

Le maintien du cessez-le feu est «vital» pour «sauver des vies» à Gaza, en proie à une catastrophe humanitaire, a affirmé le Programme alimentaire mondial, appelant à l’ouverture de tous les points de passage pour l’entrée des aides.

L’attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles.

L’offensive israélienne menée en représailles a fait 68.229 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.