Le cessez-le-feu reste en vigueur, affirme Trump, après des frappes israéliennes à Gaza

Une attaque israélienne sur Gaza le 19 octobre 2025. AFP or licensors

«Oui, il l’est», a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de l’avion présidentiel, lorsqu’on lui a demandé si le cessez-le-feu, qu’il a contribué à négocier, était toujours en vigueur.

Il a également suggéré que les dirigeants du Hamas n’étaient pas impliqués dans les violations présumées de la trêve et a plutôt blâmé «certains rebelles au sein du mouvement».

La Défense civile, opérant sous l’autorité du mouvement islamiste palestinien, a fait état d’au moins 45 personnes tuées dimanche, dont des civils et un journaliste, au cours de frappes aériennes israéliennes.

Quatre hôpitaux à Gaza ont confirmé ce bilan à l’AFP.

Ce sont les premières violences de cette ampleur depuis le début de la trêve, entrée en vigueur le 10 octobre.

Dans la soirée de dimanche, l’armée israélienne a annoncé cesser ses frappes et reprendre l’application du cessez-le-feu. Elle a également indiqué examiner les informations faisant état de victimes.

Après avoir accusé le Hamas de violation de l’accord de cessez-le-feu, Israël a également suspendu l’entrée «jusqu’à nouvel ordre» de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, selon un responsable israélien.

«C’est comme si la guerre avait repris. Nous espérions que l’accord tiendrait, mais l’occupant ne respecte rien, aucun accord. Depuis cet après-midi, les bombardements se sont considérablement intensifiés, des maisons, des tentes et une école ont été touchés. Le sang coule de nouveau», déplore Abdallah Abou Hassanein, 29 ans, à Bureij (centre).

Visite prochaine

«Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents», a déclaré dimanche Donald Trump à propos du Hamas, «ils ont tiré des coups de feu, et nous pensons que leurs dirigeants ne sont peut-être pas impliqués là-dedans».

Selon un responsable israélien, le Hamas a tiré sur les troupes à Rafah (sud) et des combattants palestiniens qui s’étaient approchés de zones de contrôle israélien à Beit Lahia (nord) ont été «éliminés lors d’une frappe».

🚨 BREAKING : Following hours of heavy Israeli airstrikes that killed nearly 40 Palestinians and injured dozens mostly women and children , the Israeli army has now announced that the ceasefire in Gaza will resume. pic.twitter.com/qj3rSMsVNo — Gaza Notifications (@gazanotice) October 19, 2025

Dans un communiqué, le Hamas a affirmé n’avoir «aucune connaissance d’incidents ou d’affrontements» à Rafah et a réaffirmé son «engagement total à mettre en œuvre tout ce qui a été convenu, en premier lieu le cessez-le-feu.»

Selon un témoin, des combattants du Hamas avaient ciblé un groupe rival dans un secteur de Rafah, près duquel des chars israéliens sont déployés.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d’accès sur le terrain, l’AFP n’est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

Peu avant la prise de parole de Donald Trump, le vice-président américain JD Vance avait minimisé la reprise des violences à Gaza.

«Le Hamas va tirer sur Israël. Israël va devoir répondre», a-t-il déclaré aux journalistes. «Nous pensons donc que le cessez-le-feu a toutes les chances d’offrir une paix durable. Mais même s’il y parvient, il y aura des hauts et des bas, et nous devrons surveiller la situation».

Un membre de l’administration Trump doit se rendre «certainement» en Israël «dans les prochains jours» pour évaluer la situation, selon lui. «Ce pourrait être moi», a-t-il avancé.

JD Vance a par ailleurs appelé les pays du Golfe à mettre en place une «infrastructure de sécurité» afin de garantir le désarmement du Hamas, un élément clé de la deuxième phase de l’accord de paix.

Retour de corps

En vertu de la première phase de l’accord, le Hamas a remis le 13 octobre, en échange de près de 2.000 prisonniers palestiniens, les 20 captifs vivants qu’il détenait encore depuis le 7-Octobre et a rendu jusque-là 12 des 28 dépouilles d’otages toujours retenues à Gaza.

Dimanche, le Hamas a annoncé avoir trouvé un 13e corps d’otage à Gaza, s’engageant «si les conditions le permettent» à le restituer plus tard à Israël.

Accord pour Gaza: Israël a récupéré deux nouvelles dépouilles d'otages remises par le Hamas, une victime identifiée https://t.co/rbWG71PStp pic.twitter.com/uTgC4ui64N — La Libre (@lalibrebe) October 19, 2025

Israël conditionne la réouverture du poste-frontière avec l’Egypte de Rafah, crucial pour l’entrée des aides, à la remise de tous les otages décédés.

Après deux ans de guerre destructrice et sous la pression du président américain, Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu après des négociations indirectes en Egypte.

L’attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles.

L’offensive israélienne a fait 68.159 morts à Gaza, en majorité des civils, et provoqué un désastre humanitaire, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.