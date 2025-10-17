Gaza: la Turquie dépêche des équipes de recherche pour retrouver des dépouilles d’otages, Trump menace le Hamas

Des personnes marchent le long d'une route détruite, longeant des bâtiments lourdement endommagés dans le centre de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. AFP or licensors

Le président américain Donald Trump, à l’origine du plan destiné à mettre fin à deux ans de guerre, a menacé jeudi «d’aller tuer» les membres du Hamas si ce dernier «n’arrêtait pas de tuer des gens» à Gaza.

Depuis l’arrêt des combats, le mouvement islamiste palestinien a étendu sa présence dans la bande de Gaza en ruines et revendiqué mardi, dans une vidéo, l’exécution d’hommes présentés comme des «collaborateurs» d’Israël.

Le Hamas a réaffirmé «son engagement» envers la «mise en œuvre» de l’accord de cessez-le-feu à Gaza négocié avec Israël sous l’égide des États-Unis, et s’est à nouveau engagé à «remettre tous les corps restants» des otages.

Israël accuse le Hamas de violer l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, qui prévoyait un retour de tous les otages, vivants et morts, avant lundi matin.

Dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, le Hamas a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza, mais n’a remis depuis lundi que neuf dépouilles sur les 28 qu’il retient.

President Donald Trump warned Hamas the U.S. will attack the militant group if it “continues to kill people in Gaza.” https://t.co/uZD2Ug4atO (Photo: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images) pic.twitter.com/XkBb80TdU8 — Forbes (@Forbes) October 16, 2025

Le Hamas soutient que ce sont les seuls corps auxquels il a pu accéder, disant avoir besoin d’un «équipement spécial» pour récupérer les autres dépouilles.

Jeudi, la Turquie a annoncé envoyer des spécialistes pour participer aux recherches des corps ensevelis, «y compris des otages». Quelque 80 de ces secouristes habitués des terrains difficiles, notamment des tremblements de terre, se trouvent déjà sur place, selon les autorités turques.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est à nouveau dit jeudi «déterminé» à ramener «tous les otages», lors de la commémoration officielle du deuxième anniversaire de l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre ayant fait des dizaines de milliers de morts à Gaza.

Exécutions sommaires, rivalités avec d'autres clans... À Gaza, le Hamas tente de reprendre le contrôle par la terreur

➡️ https://t.co/Z8VkfvFXNe pic.twitter.com/ZTKo3kwXFT — LCI (@LCI) October 17, 2025

Il est sous pression des familles des otages, qui l’ont appelé «à cesser immédiatement la mise en œuvre de toute autre étape de l’accord» initié par le président américain Donald Trump tant que tous les corps ne sont pas rendus.

La veille, son ministre de la Défense Israël Katz a menacé de reprendre l’offensive, «en coordination avec les États-Unis», si «le Hamas refuse de respecter l’accord».

«Ils creusent»

Donald Trump avait semblé appeler à la patience mercredi: «C’est un processus macabre (…) mais ils creusent, ils creusent vraiment» et «trouvent beaucoup de corps», avait-il affirmé, interrogé par des journalistes sur le sujet.

En échange du retour des dépouilles d’otages, Israël a remis au total 120 corps de Palestiniens, dont 30 jeudi à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Les accès à Gaza — tous contrôlés par Israël — restent très restreints. Après le cessez-le-feu et la libération des otages, Israël doit en principe ouvrir à l’aide humanitaire le point de passage crucial de Rafah, entre l’Égypte et le territoire palestinien.

Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar a annoncé jeudi qu’il ouvrirait «probablement dimanche».

Israel prepares to reopen Gaza's Rafah crossing with Egypt, but sets no date amid blame-trading with Hamas over ceasefire violations and disputes on hostages' bodies, disarmament and Gaza's future governance https://t.co/0bUucVAdMz pic.twitter.com/1uFuVnZErj — Reuters (@Reuters) October 17, 2025

Fin août, l’ONU, qui réclame l’ouverture immédiate de tous les points de passage, a déclaré une famine dans plusieurs zones de Gaza, ce que conteste Israël.

De retour dans les ruines de Gaza-ville, plusieurs habitants installent des tentes ou des abris de fortune au milieu des décombres, selon des images de l’AFP.

«Nous sommes jetés à la rue. Il n’y a pas d’eau, pas de nourriture, pas d’électricité. Rien. Toute la ville de Gaza a été réduite en cendres», déclare Mustafa Mahram.

« Les renseignements le savaient » : à Gaza, l’imbroglio sur les otages va-t-il mener à une reprise de la guerre ?

➡️ https://t.co/cCVNk5VzGc pic.twitter.com/iX8rm52jMe — Le Parisien (@le_Parisien) October 16, 2025

Le plan de Donald Trump, qui vise à mettre fin définitivement à la guerre dans la bande de Gaza, prévoit dans une première phase le cessez-le-feu, la libération des otages, un retrait israélien de plusieurs secteurs et l’acheminement de plus d’aide humanitaire dans le territoire dévasté.

Puis, dans une étape ultérieure, notamment le désarmement du Hamas et l’amnistie ou l’exil de ses combattants ainsi que la poursuite du retrait israélien, des points qui restent sujets à discussion.

L’attaque du 7 octobre a entraîné, du côté israélien, la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles.

La campagne de représailles israélienne a fait 67.967 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.