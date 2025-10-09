Politique

Accord de cessez-le-feu à Gaza: le Maroc salue l’annonce du président Trump

Le siège du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, à Rabat.. (A. Gadrouz / Le360)

Le Maroc, dont le Souverain est président du Comité Al-Qods, salue l’annonce du président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, d’un accord sur le cessez-le-feu à Gaza, indique jeudi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le 09/10/2025 à 13h30

Le Maroc exprime sa haute considération pour les initiatives soutenues et l’engagement personnel de Donald Trump, qui ont contribué d’une manière décisive à parvenir à ce résultat porteur d’espoir et se félicite des efforts constants de l’ensemble des médiateurs, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

Le Royaume du Maroc appelle toutes les parties à la pleine application de cet accord en vue de préserver les vies humaines, de libérer les otages et les prisonniers, outre l’acheminement des aides humanitaires de manière rapide et en quantité suffisante, le lancement de l’opération de reconstruction et l’ouverture des perspectives d’une solution juste, globale et durable à la cause palestinienne, ajoute la même source.

Le Royaume du Maroc, dont le roi Mohammed VI, préside le Comité Al-Qods, réaffirme son attachement indéfectible à la solution des deux États comme unique base pour la réalisation d’une paix juste et durable dans la région, à travers l’établissement d’un État palestinien indépendant et souverain aux frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Acharif comme capitale, incluant la Bande de Gaza, et vivant côte-à-côte avec l’État d’Israël, dans la sécurité et la paix, poursuit le communiqué.

Le Royaume du Maroc réaffirme également sa pleine disponibilité à prendre part activement à toutes les étapes et mécanismes arrêtés, de manière à garantir les droits légitimes du peuple palestinien et à contribuer à la stabilité de l’ensemble de la région du Moyen-Orient, conclut la même source.

