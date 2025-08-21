Politique

Aides humanitaires à Gaza: l’initiative royale saluée par la communauté internationale

Arrivée des aides marocaines au passage de Kerem Shalom près de Gaza.

Revue de presseDans un élan de solidarité remarqué et salué par la communauté internationale, le Roi Mohammed VI a ordonné l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence supplémentaire destinée aux populations de la bande de Gaza. Cette initiative royale, aussi généreuse que symbolique, confirme l’engagement constant et la stature distinctive du souverain en faveur de la cause palestinienne. Une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 21/08/2025 à 18h50

Conformément aux hautes instructions du Roi Mohammed VI, une aide humanitaire supplémentaire, composée de 100 tonnes de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques, a été acheminée à l’attention des populations de Gaza. Ce geste de haute portée humaniste, intervenant dans un contexte des plus critiques, traduit la profonde sollicitude constante du Roi et son engagement personnel à soulager les souffrances des frères palestiniens. «L’initiative royale a été saluée à l’échelle internationale, recueillant des éloges unanimes», note Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 22 août.

Les Nations Unies, par la voix de Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, ont qualifié cette démarche «d’importante», soulignant son impact positif au regard des circonstances tragiques que traverse la population de Gaza. Dujarric a également profité de son intervention pour appeler à une pression en faveur d’un cessez-le-feu immédiat. Cette reconnaissance du rôle du Maroc trouve également un écho parmi les personnalités politiques et les observateurs internationaux.

Andrew Morrison, député britannique et ancien secrétaire d’État au Foreign Office, a ainsi salué une initiative «noble et généreuse», qualifiant le Roi Mohammed VI de «dirigeant inspirant» dont les actions demeurent «une source d’espoir pour la région».

Pour sa part, le politologue franco-suisse Jean-Marie Heydt met en avant le leadership unique du souverain, affirmant qu’il est «actuellement considéré comme le seul chef d’État en mesure de faire acheminer des aides humanitaires vers Gaza». Une capacité qui dénote le «rayonnement et la stature» dont jouit le Roi Mohammed VI sur la scène internationale, conclut-il.

Cette analyse est partagée par son homologue Jérôme Besnard, qui a souligne que la singularité de cette opération humanitaire découle directement de «la position distinguée» du Roi Mohammed VI, «seul capable de discuter avec les différents acteurs de la région». Besnard conclut en relevant que «la gratitude exprimée par l’Autorité palestinienne constitue la preuve la plus éloquente de la perception positive et profonde de l’engagement constant du Maroc aux côtés de sa cause légitime».

Par Hassan Benadad
Le 21/08/2025 à 18h50

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Aide à Gaza: «Le Maroc nous a habitués à son soutien», l’ambassadeur palestinien à Rabat rend grâce au Roi Mohammed VI

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La Palestine remercie le Maroc pour l’envoi d’un nouveau convoi humanitaire vers Gaza

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le roi Mohammed VI ordonne l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire à Gaza

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Gaza, l’aide humanitaire envoyée par le roi Mohammed VI est en cours de distribution, selon Salem Cherkaoui

Articles les plus lus

1
TICAD-9: entré par effraction, le Polisario contraint à la sortie par désillusion
2
En images, la Tour Mohammed VI procède à des tests lumineux
3
Paris-Alger: l’escalade
4
Pourquoi l’Afrique du Sud soutient-elle le Polisario?
5
À la découverte du Maroc: les enfants de Jérusalem émerveillés par leur visite à Chefchaouen
6
Drame de Oued El Harrach: le régime algérien dévoile ses divisions et cache son impéritie derrière des boucs émissaires
7
France-Algérie: les scénarios à venir
8
Agadir: le ras-le-bol monte avec les bouchons sur la route vers Taghazout
Revues de presse

Voir plus