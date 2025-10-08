Des bateaux de la nouvelle flottille pour Gaza interceptés par l’armée israélienne

Emma Fourreau (centre-gauche), députée européenne et membre de La France Insoumise (gauche), Marie Mesmeur (droite), députée de La France Insoumise, et des militants qui naviguaient à bord des bateaux de la flottille humanitaire à destination de Gaza le 5 octobre 2025. AFP or licensors

Global Sumud Flotilla a fait état sur X de «trois bateaux -- le Gaza Sunbirds, l’Alaa Al-Najjar et l’Anas Al-Sharif -- interceptés à 220 kilomètres au large des côtes de Gaza» mercredi matin tôt.

Un navire, le Conscience, transportant selon cette organisation plus de 90 personnes dont des journalistes et des médecins, a également été attaqué par un hélicoptère de l’armée israélienne tandis que l’équipage d’un autre bateau, le Milad, était «intercepté».

Le ministère des Affaires étrangères israélien a condamné sur X une «tentative futile» de «pénétrer dans une zone de combat», précisant que «les navires et les passagers ont été transférés vers un port israélien» et «devraient être expulsés rapidement».

Another futile attempt to breach the legal naval blockade and enter a combat zone ended in nothing. The vessels and the passengers are transferred to an Israeli port. All the passengers are safe and in good health. The passengers are expected to be deported promptly. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 8, 2025

Global Sumud Flotilla affirme que les bateaux transportaient pour «110.000 dollars d’aide sous la forme de médicaments, d’équipements respiratoires et de produits de nutrition destinés aux hôpitaux de Gaza qui sont à court de provisions».

Plusieurs militants d’une précédente flottille pour Gaza, dont la Suédoise Greta Thunberg, ont été expulsés lundi par Israël après avoir subi selon eux de mauvais traitements après l’arraisonnement en mer de leur convoi par la marine israélienne.

Greta Thunberg in Greece:



I could talk for a very, very long time about our mistreatment and abuses in our imprisonment. Trust me, but that is not the story.



Israel is escalating genocide and mass destruction with genocidal intent, attempting to erase an entire population in… pic.twitter.com/nhpDtCXmiK — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025

Cette flottille avait pour objectif de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, dévastée par la guerre, et de livrer de l’aide humanitaire au territoire palestinien. Elle était constituée d’une cinquantaine de bateaux.