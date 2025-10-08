International

Des bateaux de la nouvelle flottille pour Gaza interceptés par l’armée israélienne

Emma Fourreau (centre-gauche), députée européenne et membre de La France Insoumise (gauche), Marie Mesmeur (droite), députée de La France Insoumise, et des militants qui naviguaient à bord des bateaux de la flottille humanitaire à destination de Gaza le 5 octobre 2025. AFP or licensors

Des bateaux d’une nouvelle flottille internationale pour Gaza ont été interceptés mercredi matin au large du territoire par l’armée israélienne, ont annoncé le ministère des Affaires étrangères israélien et la coalition Global Sumud Flotilla, qui coordonne cette initiative.

Par Le360 (avec AFP)
Le 08/10/2025 à 07h30

Global Sumud Flotilla a fait état sur X de «trois bateaux -- le Gaza Sunbirds, l’Alaa Al-Najjar et l’Anas Al-Sharif -- interceptés à 220 kilomètres au large des côtes de Gaza» mercredi matin tôt.

Un navire, le Conscience, transportant selon cette organisation plus de 90 personnes dont des journalistes et des médecins, a également été attaqué par un hélicoptère de l’armée israélienne tandis que l’équipage d’un autre bateau, le Milad, était «intercepté».

Le ministère des Affaires étrangères israélien a condamné sur X une «tentative futile» de «pénétrer dans une zone de combat», précisant que «les navires et les passagers ont été transférés vers un port israélien» et «devraient être expulsés rapidement».

Global Sumud Flotilla affirme que les bateaux transportaient pour «110.000 dollars d’aide sous la forme de médicaments, d’équipements respiratoires et de produits de nutrition destinés aux hôpitaux de Gaza qui sont à court de provisions».

Plusieurs militants d’une précédente flottille pour Gaza, dont la Suédoise Greta Thunberg, ont été expulsés lundi par Israël après avoir subi selon eux de mauvais traitements après l’arraisonnement en mer de leur convoi par la marine israélienne.

Cette flottille avait pour objectif de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, dévastée par la guerre, et de livrer de l’aide humanitaire au territoire palestinien. Elle était constituée d’une cinquantaine de bateaux.

