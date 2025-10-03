Gaza: vagues de manifestations en Europe après l’interception de la flottille d’aide humanitaire Global Sumud

Un manifestant tient une pancarte en hommage à la flottille mondiale Sumud alors que les marcheurs se rassemblent en solidarité avec les Palestiniens et pour condamner l'interception de la flottille par l'armée israélienne, à Istanbul, le 2 octobre 2025. AFP or licensors

Plus de 400 militants à bord de 41 navires ont été arrêtés lors d’une opération d’environ douze heures, a précisé jeudi soir un responsable israélien, alors qu’Israël se prépare à expulser les militants qui étaient à bord. Un dernier bateau de la flottille internationale d’aide pour Gaza poursuit sa route tôt vendredi matin, selon les organisateurs. «Le Marinette navigue toujours», a indiqué la flottille Global Sumud jeudi soir sur les réseaux sociaux, ajoutant s’attendre à une interception prochaine. «Il sait ce qui l’attend», précise l’organisation. Le bateau se trouvait à environ 150 km des côtes de Gaza à 01H50 GMT, selon la géolocalisation partagée sur le site de la flottille.

En Italie, où les syndicats ont appelé à une grève générale pour vendredi, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, à l’image de Rome où, au lendemain d’une manifestation similaire, des manifestants se sont rassemblés à la tombée de la nuit près du Colisée, monument emblématique de la capitale italienne.

Les manifestants ont également affiché leur opposition au soutien de la Première ministre Giorgia Meloni à Israël, au lendemain d’une manifestation similaire mercredi soir. «Au lieu de défendre les victimes, le gouvernement (italien) défend les agresseurs, et c’est absolument intolérable», a déclaré à l’AFP Gianfranco Pagliarulo, 76 ans.

«Nous sommes prêts à tout bloquer. La machine génocidaire doit s’arrêter immédiatement», ont notamment crié les manifestants.

🇮🇹 👮‍♂️⛵️ FLASH



L'Italie a été le cadre des plus importantes manifestations contre l'arrestation illégale de la #GlobalSumudFlotilla par l'armée israélienne. À Turin, des affrontements ont opposé la police aux manifestants, qui ont occupé plusieurs gares. pic.twitter.com/ldqmJVgR9T — Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) October 2, 2025

À Barcelone, la deuxième ville d’Espagne, dans le nord-est du pays, de nombreux manifestants, dont beaucoup brandissaient des drapeaux palestiniens, ont convergé vers la place centrale de Les Drassanes, scandant des slogans tels que «Gaza, tu n’es pas seul», «Boycott Israël» et «Liberté pour la Palestine».

Tens of thousands on the streets of Barcelona after global sumud flotilla members were abducted by Israel pic.twitter.com/rXOrMy7wfG — Ounka (@OunkaOnX) October 3, 2025

«Brisez le siège»

En Belgique, environ 3.000 personnes se sont rassemblées devant le Parlement européen à Bruxelles. Munis de fumigènes, nombre d’entre eux ont agité des drapeaux palestiniens et des keffiehs en criant «Free Palestine». Ils ont également déployé une banderole proclamant «Sail to Gaza and break the siege» («Naviguez vers Gaza et brisez le siège»).

«Le message, c’est de protéger chaque bateau, chaque humain qui se retrouve sur chaque bateau, qu’importe sa nationalité. (...) Ce sont des citoyens, ce sont des députés, ce sont des personnes qui s’insurgent, qui font le travail que nos gouvernements devraient faire», a déclaré à l’AFP Isis, une manifestante francophone.

🇧🇪 Belgium is out in full force to protest the interception of the Global Sumud Flotilla. 🙌 pic.twitter.com/y6I8u80AIU — 𝓙𝓲𝓶𝓶𝔂 𝓙 🫒🗝️🇵🇸 (@JimmyJ4thewin) October 1, 2025

En Irlande, plusieurs centaines de manifestants se sont massés devant le Parlement à Dublin. Parmi eux, Miriam McNally, dont la fille se trouve sur un bateau de la flottille. «Je suis ici pour apporter mon soutien en premier lieu à la Palestine, à Gaza, qui subit un génocide de la part du gouvernement israélien», a-t-elle déclaré à l’AFP.

«Je soutiens également les membres de la flottille qui ont été illégalement kidnappés hier soir dans les eaux internationales par Israël. Je soutiens ma fille, qui fait partie de la flottille», a-t-elle ajouté.

Irish people took to the streets to show support for the Global Sumud Flotilla and the people of Gaza. pic.twitter.com/4qqrHgTLlo — Kuffiya (@Kuffiyateam) September 23, 2025

À La Haye, aux Pays-Bas, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant le ministère des Affaires étrangères, avant d’être dispersés par la police anti-émeute. Ils ont ensuite rallié la gare centrale, où certains d’entre eux ont pénétré sur les voies, interrompant le trafic ferroviaire qui ne devrait pas reprendre avant 21h45 (19h45 GMT), selon la compagnie ferroviaire NS.

Lire aussi : Gaza: malgré les interceptions israéliennes, la flottille maintient son cap

«Palestine libre»

En France, quelques milliers de personnes se sont rassemblées place de la République, à Paris, à l’appel de La France insoumise (LFI, extrême gauche), avant d’être dispersées par les forces de l’ordre. «Pas de paix dans le monde sans justice en Palestine», «Arrêtez de tuer les enfants de Palestine», «Libérez la Flottille. Libérez la Palestine», ont scandé les manifestants.

Paris right now 🔥



A massive crowd gathers at Place de la République to denounce Israel’s kidnapping of the Global Sumud Flotilla activists and demand an end to the genocide in Gaza.



🇫🇷 🇵🇸 pic.twitter.com/GXYv6AKUqd — sarah (@sahouraxo) October 2, 2025

À Marseille (sud-est), plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés en fin de journée devant la préfecture pour réclamer la libération des militants de la flottille, mais aussi dénoncer l’interpellation dans l’après-midi d’une centaine d’activistes qui tentaient de bloquer le siège de l’entreprise d’armement Eurolinks, accusée de vendre des composants militaires à Israël.

Des manifestations ont également réuni quelques centaines de personnes à Lille (nord), Grenoble (sud-est), Lyon (centre-est) et Rennes (ouest).

En Suisse, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Genève, allumant un feu de joie dans le centre-ville et bloquant le pont principal lors d’un rassemblement bruyant ponctué d’acclamations, d’applaudissements et de slogans, avant d’affronter brièvement les forces de l’ordre, a constaté un journaliste de l’AFP.

De nombreuses personnes arboraient le drapeau palestinien sur leurs épaules. Des manifestants ont grimpé sur un toit pour déployer un drapeau palestinien géant tandis que d’autres brandissaient des drapeaux sur lesquels on pouvait lire «action antisioniste, Palestine libre».

La police genevoise a estimé leur nombre à 3.000, plutôt des «jeunes adultes», avec «une centaine de black blocs (individus cagoulés profitant de la manifestation pour mener des actions violentes concertées, NDLR) présents». Elle a déploré «beaucoup de déprédations, de dommages, (...) de dégâts sur le mobilier urbain».

Par ailleurs, en Malaisie, des dizaines de personnes ont mani

festé devant l’ambassade des États-Unis à Kuala Lumpur. «Nous sommes bouleversés, en colère, dégoûtés, car ce qu’ils font (les membres de la flottille, NDLR), c’est pour l’humanité, ils apportent simplement de l’aide, des aliments pour bébés et d’autres choses de ce genre», a estimé Ili Farhana, 43 ans.

Situasi Terkini:



Himpunan Global Sumud Flotilla di Kuala Lumpur 🇵🇸 🇵🇸 🇵🇸#GlobalSumudFlotilla #KualaLumpur pic.twitter.com/donT6HKkkk — Lee Byung Hun (@Sc0fieldddd) October 2, 2025