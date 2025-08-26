Gaza : cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un «accident tragique»

Mariam Dagga, journaliste palestinienne travaillant pour l’Associated Press, a été tuée le 25 août 2025 par une frappe israélienne sur l’hôpital Nasser à Khan Younis, dans le sud de Gaza. (Photo de Bashar Taleb / AFP). AFP or licensors

Les raids, qui ont coûté la vie à 15 autres personnes selon la Défense civile à Gaza, ont été condamnés par l’ONU et plusieurs pays dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont appelé à «protéger» les journalistes.

En riposte à une attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 sur son sol par le mouvement islamiste palestinien Hamas, Israël mène depuis près de 23 mois une offensive qui a dévasté la bande de Gaza assiégée et provoqué un désastre humanitaire.

La chaîne qatarie Al Jazeera, les agences de presse canado-britannique Reuters et américaine Associated Press ont chacune déploré la mort d’un collaborateur dans les frappes sur l’hôpital Nasser de Khan Younès, exprimant choc et tristesse.

«Israël regrette profondément l’accident tragique survenu à l’hôpital Nasser», a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué, en annonçant une enquête de l’armée. «Notre guerre est contre les terroristes du Hamas. Nos objectifs légitimes sont de vaincre le Hamas et de ramener nos otages à la maison.»

Israel deeply regrets the tragic mishap that occurred today at the Nasser Hospital in Gaza.



Israel values the work of journalists, medical staff, and all civilians. The military authorities are conducting a thorough investigation.



Our war is with Hamas terrorists. Our just… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 25, 2025

Des images de l’AFP prises immédiatement après les raids montrent de la fumée couvrant l’air et des débris à l’extérieur de l’hôpital Nasser. Des Palestiniens se précipitent pour aider les victimes, transportant des corps ensanglantés dans l’établissement.

Reuters a indiqué qu’au moment de la première frappe, son collaborateur était en train de diffuser de l’hôpital un flux vidéo en direct, qui a été coupé brusquement.

Israeli strikes on Nasser Hospital in Gaza killed at least 15 people, including four journalists, one of whom worked for Reuters. Reuters statement: https://t.co/GB0J90owwJ pic.twitter.com/FF8ZMQr4Ei — Reuters (@Reuters) August 25, 2025

Lors des funérailles, une foule a porté les corps de certains journalistes tués, enveloppés dans des linceuls blancs avec leurs gilets pare-balles placés au-dessus.

«Dévastée, détruite»

L’armée israélienne a reconnu avoir mené «une frappe dans la zone de l’hôpital Nasser» et affirmé qu’elle «ne ciblait pas les journalistes en tant que tels».

Selon le Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières, environ 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre, déclenchée par l’attaque du 7 octobre.

D’après le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, l’hôpital Nasser a été visé à deux reprises, d’abord par un drone explosif, puis par un bombardement aérien alors que les blessés étaient évacués.

Selon la Défense civile, 13 autres personnes ont péri ailleurs dans la bande de Gaza dans des frappes de l’armée israélienne qui contrôlent environ 75% du territoire palestinien frappé par la famine selon l’ONU.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël et des difficultés d’accès sur le terrain, l’AFP n’est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties. Les journalistes étrangers ne sont pas autorisés à entrer à Gaza et les médias internationaux s’appuient sur des journalistes locaux.

L’agence Reuters s’est dite «dévastée par le décès de Hossam al-Masri et les blessures infligées à un autre collaborateur, Hatem Khaled, lors des frappes israéliennes contre l’hôpital Nasser».

Associated Press a déclaré être «choquée et attristée» par le décès de Mariam Dagga, 33 ans, journaliste photo indépendante.

Réunion mardi du cabinet de sécurité

Al Jazeera a condamné la mort du photojournaliste Mohammad Salama et accusé l’armée israélienne de vouloir «faire taire la vérité».

The blood of our martyred journalists in Gaza has not yet dried before the Israeli occupation forces committed another crime against Al Jazeera cameraman Mohammed Salama, together with three other photojournalists. pic.twitter.com/8ed7N15EzI — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 25, 2025

Deux autres journalistes palestiniens Moaz Abou Taha et Ahmad Abou Aziz ont péri dans les frappes, a indiqué le syndicat des journalistes palestiniens en faisant état d’un sixième journaliste, Hassan Douhan, tué par des tirs israéliens à Al-Mawassi (sud).

Journalistes tués par l'armée israélienne le 25 août 2025.

Après les frappes, Philippe Lazzarini, chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, a déclaré «l’inaction du monde».

#Gaza: more journalists killed today.

Silencing the last remaining voices reporting about children dying silently amid #famine .



The world’s indifference & inaction is shocking.



Like Hannah Arendt said: “The death of human empathy is one of the earliest and most telling signs… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 25, 2025

Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, a appelé le monde à agir, en affirmant que les journalistes et les hôpitaux ne devraient jamais être pris pour cible.

🔴La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, sostuvo que el asesinato de periodistas en Gaza debería impulsar que el mundo exija rendición de cuentas y justicia.https://t.co/2RcjNxkByF — RPP Noticias (@RPPNoticias) August 25, 2025

Le cabinet de sécurité doit se réunir mardi soir à Jérusalem sous la présidence de M. Netanyahu, selon une source officielle. Le Forum des familles d’otages retenus à Gaza a appelé à une journée de mobilisation nationale en marge de la réunion.

L’attaque du 7 octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent retenues à Gaza dont 27 sont décédées selon l’armée.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 62.744 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.