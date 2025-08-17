Gaza: au moins 40 morts selon la Défense civile après des frappes israéliennes

Des troupes israéliennes se déploient à la frontière avec la bande de Gaza, le 1er juillet 2025. AFP or licensors

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a indiqué à l’AFP qu’un quartier de Gaza-ville (nord) subissait d’intenses bombardements depuis près d’une semaine.

«Nous estimons que plus de 50.000 personnes restent dans le quartier de Zeitoun, la plupart sans eau ni nourriture», a-t-il déclaré, accusant Israël de «nettoyage ethnique» à Zeitoun et dans le quartier voisin de Tal al-Hawa. «Nos équipes n’ont pas accès aux blessés».

Selon lui, 40 Palestiniens, dont plusieurs enfants, ont été tués par les tirs et frappes de l’armée israélienne à travers la bande de Gaza, un bilan actualisé après la mort d’une personne dans une frappe sur le camp d’Al-Nousseirat.

L’armée israélienne a contesté ces chiffres, affirmant à l’AFP que «les institutions à Gaza sont contrôlées et dirigées par le Hamas et donc soumises à son agenda».

Bassal s’est alarmé de la «situation catastrophique» à Gaza-ville: «Les habitants n’ont aucun endroit où se réfugier».

Zaytun Quarter is being decimated, there is nowhere else left to go. Israel is now bombing civilians trapped in Zaytun Quarter, Gaza's last place of refuge. A massacre is happening in Al Zaytun Quarter right now and the world is silent. pic.twitter.com/P2Fvtm4lnS — Mohamad Safa (@mhdksafa) August 16, 2025

Ghassan Kashko, 40 ans, vit avec sa famille dans une école transformée en refuge. «Nous avons oublié ce qu’est le sommeil. Les raids aériens et les tirs de char ne s’arrêtent pas (…) Nous n’avons plus ni nourriture ni eau potable», a-t-il raconté au téléphone à l’AFP.

«Depuis près d’une semaine, l’ennemi sioniste mène une offensive soutenue dans les quartiers est et sud de la ville de Gaza, en particulier dans le quartier Zeitoun, où des avions de guerre, de l’artillerie et des robots explosifs procèdent à une destruction systématique de la zone (…)», a affirmé le Hamas dans un communiqué.

Guerre à Gaza : au moins 1 760 Palestiniens ont été tués en cherchant de l'aide depuis fin mai, selon l'ONU https://t.co/xV8iB5I3Yd — franceinfo (@franceinfo) August 15, 2025

«Les crimes commis (…) dans la bande de Gaza sont perpétrés au vu et au su du monde, avec une intention claire et une déclaration publique», a accusé le mouvement islamiste.

L’armée israélienne a déclaré à l’AFP «s’engager à réduire les dommages aux civils lors d’activités opérationnelles, en stricte conformité avec le droit international». Elle a ajouté qu’elle «utilise divers moyens pour évaluer l’impact potentiel de ses opérations sur la population civile, tout en distinguant entre civils et combattants (…)».

Israël affirme se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour objectif affiché de vaincre le Hamas et de libérer les otages enlevés le 7 octobre 2023 lors de l’attaque sans précédent du mouvement palestinien en Israël, qui a déclenché la guerre.

Vendredi, l’armée a confirmé que ses troupes menaient une série d’opérations à la périphérie de Gaza-ville, où les habitants signalent depuis plusieurs jours d’intenses frappes et incursions au sol.

The families of Israeli hostages held in Gaza are calling on businesses to go on strike and join nationwide rallies to be held today in an effort to compel Netanyahu to end his forever war (his quest to stay in power) and reach an agreement with Hamas. https://t.co/2PAqvRhPl5 — Kenneth Roth (@KenRoth) August 17, 2025

Samedi soir, le Cogat — organisme dépendant du ministère israélien de la Défense et chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens — a annoncé que «des tentes et autres équipements d’abri seront fournis à compter de demain dimanche, dans le cadre des préparatifs de Tsahal pour déplacer la population des zones de combat vers le sud de la bande de Gaza pour leur protection».

🔥 HALT THE GENOCIDE: Legal Case for Gaza Military Intervention NOW | UN Chapter 7 & R2P



Of course, there will be no one state if there are no Palestinians left alive or on the territory to form it, and I strongly support the call that you have just made @ousmannoor for… pic.twitter.com/SvBu85dazh — George Galloway (@georgegalloway) August 16, 2025

«L’aide sera transférée via le point de passage de Kerem Shalom (sud de Gaza) par l’ONU et des organisations internationales, après une inspection sécuritaire approfondie», a précisé le Cogat.

L’attaque du 7 octobre a causé en Israël la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles.

L’offensive de représailles israélienne a, elle, fait à Gaza au moins 61.722 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.